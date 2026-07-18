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Messi lên tiếng về tấm ảnh lịch sử với Yamal

Hương Ly

TPO - Lionel Messi dùng 2 từ "khó tin" để nói về hành trình 19 năm, từ khoảnh khắc anh tắm cho Lamine Yamal đến cuộc đối đầu giữa 2 người ở World Cup 2026.

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"Tấm ảnh đó thật sự khó tin. Tôi đã chụp ảnh cùng Yamal khi cậu bé này còn nằm ngửa. Việc cả hai chúng tôi cùng thi đấu tại kỳ World Cup 2026, chuẩn bị gặp nhau tại chung kết là một điều điên rồ", Messi chia sẻ.

Tấm ảnh lịch sử của Messi và Yamal được chụp tại sân Camp Nou, do tờ báo địa phương Sport và UNICEF phối hợp tổ chức. Khi đó, Messi tròn 20 tuổi, là tài năng triển vọng nhất thế giới thời bấy giờ. Yamal chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau 19 năm, định mệnh đã sắp đặt 2 siêu sao của hai thế hệ gặp nhau tại trận đấu quan trọng nhất của World Cup.

"Yamal hiện là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi chúc Yamal may mắn vì thành công của cậu ấy cũng sẽ là thành công của Barca. Tuy nhiên, về phần Argentina tại chung kết World Cup, chúng tôi sẽ cố gắng ngăn cậu ấy phát huy hết khả năng. Tây Ban Nha có đội hình rất mạnh chứ không riêng gì cậu ấy. Chúng tôi cũng có những thứ vũ khí của riêng mình", Messi chia sẻ tiếp.

"Yamal là một cầu thủ phi thường, một ngôi sao toàn cầu. Cậu ấy chỉ mới 19 tuổi và còn cả sự nghiệp thênh thang đang chờ đón phía trước. Tôi chúc Yamal những điều tốt đẹp nhất. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh Argentina sẽ cống hiến tất cả để đảm bảo cậu ấy không thể lên ngôi vô địch World Cup 2026", kết luận.

Mikel Merino, đồng đội của Yamal ở tuyển Tây Ban Nha, cho biết khi nhìn thấy tấm ảnh Messi tắm cho Yamal, anh nghĩ đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo. "Thật khó tin khi 2 siêu sao cùng chung một khung hình lịch sử. Hy vọng Yamal trong tương lai cũng sẽ vươn tới tầm vóc của Messi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng chứng kiến trận chung kết rực rỡ, nơi hai nhân vật chính thi đấu với phong độ cao nhất, mang đến cho toàn thể CĐV một bữa tiệc mãn nhãn", Merino cho biết.

Tại World Cup 2026, Messi đã ghi 8 bàn và có 4 pha kiến tạo. Anh chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup lần thứ ba trong sự nghiệp, sau 2014 và 2022. Chân sút người Argentina hiện chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026 cùng Kylian Mbappe. Messi còn một trận chung kết. Và Mbappe cũng có cơ hội nâng cao thành tích ở trận tranh hạng ba.

Yamal chỉ ghi một bàn từ đầu World Cup 2026. Thần đồng 19 tuổi chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương, do đó vẫn chật vật tìm lại cảm giác chơi bóng tốt nhất qua từng trận. Trước chung kết World Cup 2026, Yamal lại bị tái phát chấn thương, hiện chưa rõ tình hình.

Hương Ly
#Messi #Yamal #World Cup 2026 #sân cỏ #chung kết #siêu sao #chung kết world cup argentina vs tây ban nha #messi vs yamal

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