Điểm nóng chung kết World Cup: Messi và Yamal, ai sẽ tỏa sáng?

TPO - Tây Ban Nha có "bài tẩy" để theo kèm rát và phong tỏa tối đa tầm hoạt động của ngòi nổ như Messi, đó là Fabian Ruiz.

Tây Ban Nha và Argentina hẹn nhau ở trận chung kết trong mơ tại World Cup 2026. Tại đây, thế hệ vàng mới của "La Roja" chạm trán những nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Cuộc so kè giữa Lamine Yamal và Lionel Messi chính là hiện thân của 2 màu sắc đối lập - một bên là sự trẻ trung và khát khao chứng tỏ bản thân. Bên còn lại là sự lọc lõi của cả đội hình sắp chơi trận chung kết thứ 2 liên tiếp.

Hai trận gần nhất, Messi chơi trong vai trò số 10. Biểu đồ nhiệt mô phỏng tầm hoạt động của Messi cho thấy anh di chuyển nhiều nhất ở vị trí lệch phải (theo hướng tấn công của Argentina). Messi có thể chơi ở trung tâm hoặc cầm bóng, khoan phá từ cánh phải. Áp lực phòng ngự Messi sẽ dồn vào Cucurella và đặc biệt là vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái của Tây Ban Nha.

Messi đối đầu Ruiz sẽ là tâm điểm của chung kết World Cup 2026. Bên cạnh đó, cuộc đấu giữa Yamal và hậu vệ trái của Argentina là yếu tố quan trọng định đoạt kết quả trận này.

Tâm điểm trận đấu xoay quanh Messi.

Fabian Ruiz vs Lionel Messi

HLV Luis de la Fuente đẩy Pedri lên ghế dự bị 2 trận gần nhất và đưa Ruiz trở lại đội hình chính. Trước Pháp, HLV Fuente giải thích ông bố trí Ruiz đá chính để khóa chặt mũi khoan nguy hiểm Michael Olise. Cụ thể, Olise chơi trong vai trò số 10 của Pháp, hoạt động mạnh ở vị trí lệch cánh phải. Ruiz xuất phát trong vai trò tiền vệ trung tâm lệch trái và là người đương đầu trực tiếp với Olise.

Ruiz là tiền vệ trung tâm toàn diện nhất của Tây Ban Nha. Ngôi sao thuộc biên chế PSG có thể hình, thể lực tốt, tốc độ vừa đủ và kỹ năng chuyền bóng, kiến tạo, sút xa đáp ứng được yêu cầu của HLV Fuente. Khi Ruiz trở lại phong độ tốt, tuyến giữa "La Roja" cân bằng hơn. Anh thoải mái theo kèm Olise khi đã có Rodri bọc lót ở sau. Ruiz cũng không gặp gánh nặng phải cầm bóng và kiến thiết lối chơi, vì vai trò đó thuộc về Olmo.

HLV Fuente sẽ cắt cử Ruiz theo kèm trực tiếp Messi. Tiền vệ mang áo số 8 sẽ cùng Cucurella và tiền đạo trái của Tây Ban Nha (Baena hoặc Nico Williams) giăng ra 3 hướng để hạn chế tầm hoạt động bùng nổ của thủ quân Argentina. Đây là kịch bản truyền thông Tây Ban Nha dự đoán dễ xảy ra nhất, nếu HLV Fuente muốn có một vị trí vào sân chỉ để "bắt chết" Messi.

Những gì xảy ra từ đầu World Cup cho thấy khóa chặt Messi là nhiệm vụ bất khả thi cho tất cả. "El Pulga" có thể im tiếng trong phần lớn thời gian nhưng đến thời điểm cần bung sức, anh luôn khuấy đảo đối thủ. Tuyển Anh đã vỡ vụn vì những pha tạt bóng chuẩn như đặt của Messi. Đơn giản là khi bóng trong chân Messi, Argentina có một loạt ý tưởng để tấn công.

Yamal chưa trở lại phong độ cao nhất.

Lamine Yamal - Nicolas Tagliafico

Trước trận chung kết, Messi lên tiếng nhắc nhở cả đội về việc Yamal là mũi khoan đặc biệt nguy hiểm ở cánh. "El Pulga" muốn cả đội Argentina tìm ra phương án hạn chế sự bùng nổ của Yamal, vì đây là điều kiện quan trọng để nhà đương kim vô địch bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá.

Yamal sẽ đá chính trong vai trò tiền đạo phải và là điểm nhận bóng nhiều nhất của Tây Ban Nha. Đây là kịch bản dễ đoán, vì trong toan tính của HLV Fuente, Yamal không còn vai trò phù hợp hơn. Áp lực phòng ngự thần đồng 19 tuổi sẽ đặt vào đôi chân hậu vệ trái Tagliafico bên phía Argentina. Sau đó là sự hỗ trợ của cầu thủ chạy cánh trái Argentina, có thể là Enzo Fernandez hoặc Thiago Almada.

Tagliafico đã lên hàng lão tướng tại World Cup 2026. Từ đầu giải, Tagliafico chỉ gặp thử thách thật sự khi đương đầu với Morgan Rogers ở bán kết. Hậu vệ 33 tuổi có lỗi trong tình huống Anh triển khai tấn công ở cánh phải và Anthony Gordon ghi bàn. Xuyên suốt trận đấu, Tagliafico thường xuyên vất vả để theo kèm cầu thủ chạy cánh Anh vì tốc độ hạn chế.

HLV Lionel Scaloni không còn phương án chất lượng hơn Tagliafico ở vị trí hậu vệ trái. Hậu vệ của Lyon sắp đương đầu Yamal, sẽ là thử thách còn khó hơn Rogers. Trước chung kết, thần đồng Tây Ban Nha bị tái phát chấn thương cơ. Chưa rõ liệu Yamal có kịp lấy lại 100% cảm giác bóng cho trận chung kết hay không.

Người Argentina sẽ chờ đợi kịch bản Yamal không có thể trạng, cảm giác bóng tốt nhất cho chung kết. Đó là cách tốt nhất để ngăn tiền đạo 19 tuổi hoạt động bùng nổ ở cánh phải. Còn nếu Yamal chơi với 100% phong độ, Argentina phải tạo được thế gọng kìm để "bắt chết" tiền đạo này. Trước Anh, HLV Scaloni bố trí Enzo Fernandez chơi như tiền vệ trái, hỗ trợ Tagliafico theo kèm cầu thủ chạy cánh của "Tam sư" và kịch bản này có thể lặp lại tại chung kết.

Trung vệ 19 tuổi Cubarsi đang chơi ấn tượng.

Julian Alvarez - Pau Cubarsi/Aymeric Laporte

Bộ đôi trung vệ Tây Ban Nha khóa chặt Kylian Mbappe ở trận bán kết. Đó là câu trả lời rõ nhất cho năng lực và sự ăn ý của Cubarsi và Laporte ở World Cup 2026. Họ lần lượt vượt qua áp lực tấn công của Bồ Đào Nha, Bỉ và Pháp. Dù có những vết gượng như để thủng lưới trận Bỉ, về cơ bản, Cubarsi và Laporte là cặp trung vệ ít mắc sai sót nhất ở giải đấu năm nay.

Phía trước họ chỉ còn một ngọn núi mang tên Argentina. Cubarsi và Laporte sẽ nhận trọng trách theo kèm Alvarez. Cubarsi và Alvarez đã chạm nhau quá nhiều trận đấu tại La Liga, đều hiểu rõ điểm mạnh và yếu của nhau. Cubarsi đã bắt bài Mbappe trong loạt tình huống tại bán kết. Chờ xem trung vệ 19 tuổi của Tây Ban Nha có cùng Laporte giải mã sự nguy hiểm của Alvarez và cả Lautaro Martinez bên phía Argentina.