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HLV Kim Sang-sik hài lòng với màn tổng duyệt của tuyển Việt Nam trước ASEAN Championship

Trọng Đạt

TPO - Sau chiến thắng 4-0 trước Myanmar trong trận giao hữu quốc tế tối 18/7 trên sân Thái Nguyên, HLV Kim Sang-sik đánh giá cao màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều.

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Mở đầu buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã có mặt trên sân Thái Nguyên.

"Trước tiên, tôi xin cảm ơn người hâm mộ tại Thái Nguyên. Các khán giả đã tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời, tiếp thêm động lực để đội tuyển thi đấu", ông nói.

Đánh giá về màn ra mắt của nhóm cầu thủ nhập tịch và Việt kiều gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc, Đỗ Hoàng Hên và thủ môn Le Giang Patrik, HLV Kim Sang-sik cho biết tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và hòa nhập tích cực với lối chơi chung của đội tuyển.

"Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên và Le Giang Patrik đều đã thể hiện tốt vai trò của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục có những phương án để các cầu thủ phát huy tối đa khả năng, đồng thời hoàn thiện về thể lực và chiến thuật để hướng tới những màn trình diễn tốt nhất tại ASEAN Championship 2026", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

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Nhà cầm quân 49 tuổi cũng dành lời khen cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị và thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh.

"Chúng tôi đã thử nghiệm Đình Bắc ở vị trí này trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Hôm nay, cậu ấy đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật và cho thấy đã sẵn sàng khi đội tuyển cần".

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục xây dựng nhiều phương án nhân sự để phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong từng trận đấu.

Bên cạnh chuyên môn, ông cũng đánh giá cao điều kiện thi đấu tại sân vận động Thái Nguyên: "Mặt sân rất tốt. Các cầu thủ đã thể hiện được những gì đã chuẩn bị. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ đội tuyển tại ASEAN Championship 2026".

Chiến thắng đậm trước Myanmar khép lại giai đoạn chuẩn bị của tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Championship 2026. Kết quả cùng những thử nghiệm tích cực về nhân sự giúp HLV Kim Sang-sik có thêm cơ sở để hoàn thiện đội hình và lối chơi trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.

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Trọng Đạt
#tuyển Việt Nam #ASEAN Championship #Kim Sang-sik #giao hữu #đội tuyển

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