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Thể thao

Trào lưu lấy tên Haaland đặt cho con gây sốt tại Nam Mỹ

Đặng Lai

TPO - Cơn sốt World Cup 2026 đã lan sang những tờ giấy khai sinh tại Peru. Việc các bậc phụ huynh đặt tên con theo những siêu sao bóng đá, đặc biệt là Erling Haaland, đang trở thành một hiện tượng xã hội bùng nổ trong suốt một tháng qua.

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Tại giải đấu năm nay, đội tuyển Na Uy đã trở thành hiện tượng thú vị khi đánh bại Brazil để tiến thẳng vào tứ kết. Dù phải dừng bước trước tuyển Anh với tỷ số 1-2, nhưng màn trình diễn bùng nổ của tiền đạo chủ lực Erling Haaland (ghi 7 bàn sau 5 trận) đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm trên toàn cầu.

Lối chơi phóng khoáng, tinh thần fair-play cùng những hình ảnh gần gũi của Haaland khiến tuyển Na Uy nói chung và tiền đạo Man City tạo được thiện cảm với những NHM cách xa hàng vạn dặm tại Peru.

Theo số liệu từ Cơ quan Đăng ký Tình trạng Dân sự Quốc gia Peru (RENIEC), tính từ khi giải đấu khởi tranh, đã có 468 em bé sơ sinh được đặt tên có chữ "Haaland". Đáng chú ý hơn, 91 bé được đăng ký trọn vẹn cái tên "Erling Haaland" và 4 bé mang y hệt tên đầy đủ "Erling Braut Haaland".

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Haaland được các CĐV yêu thích vì tài năng và sự hóm hỉnh

Ông Ivan Torres, người phát ngôn của RENIEC, hóm hỉnh chia sẻ trên sóng truyền hình: "Giờ đây, Haaland có lẽ cũng đã là công dân Peru rồi". Ông cho biết thêm, luật pháp nước này cho phép phụ huynh tự do lựa chọn tên cho con, miễn là những cái tên đó không mang hàm ý miệt thị hay xúc phạm. Do đó, cơ quan đăng ký không có lý do gì để từ chối những cái tên mang đậm tinh thần thể thao này.

Tuy nhiên, Haaland vẫn chưa phải là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng "hút khách" nhất tại Peru. Theo thống kê của RENIEC, ngôi sao đang nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại quốc gia này là tiền đạo người Brazil - Neymar, với con số khổng lồ lên tới 33.809 người mang tên anh. Xếp sau đó là huyền thoại bóng đá Argentina, Lionel Messi, với 3.402 người (trong đó 292 em bé mang tên chính xác là "Lionel Messi").

Lamine Yamal truyền cảm hứng cho 1.241 cái tên, Cristiano Ronaldo có 1.185 người, và Kylian Mbappe cũng sở hữu 238 "bản sao nhí". Như vậy, Haaland mới chỉ lọt vào Tốp 5 những cái tên phổ biến nhất trong giới cầu thủ ở Peru.

Đặng Lai
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