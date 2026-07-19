Nhận định Tây Ban Nha vs Argentina 02h00 ngày 20/7: Chung kết trong mơ

TPO - Đây là cuộc so tài trong mơ giữa Messi và Yamal, 2 thế hệ siêu sao với cái kèo trái siêu hạng. Bên cạnh đó cuộc chiến nảy lửa ở khu vực giữa sân khi cả 2 đội tuyển đều sở hữu dàn tiền vệ đạt tới đẳng cấp hàng đầu.

Nhận định trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Hai đội tuyển tiến vào chung kết World Cup 2026 bằng 2 con đường khác biệt. Tây Ban Nha đi một chặng đường âm thầm nhưng lầm lì, tiến từng bước vững chắc để đến trận cuối cùng. Ở bán kết, "La Roja" thắng thuyết phục Pháp bằng lối chơi kiểm soát bóng chủ động và đưa đối thủ vào trạng thái ức chế tâm lý. Tây Ban Nha đã khiến hàng công đắt giá nhất lịch sử World Cup với Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue và Bradley Barcola im tiếng.

Với Argentina, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni chật vật để thắng từng trận knock-out. Khi đối đầu Anh ở bán kết, đó là trận đấu khó khăn nhất cho nhà ĐKVĐ. Họ bị dẫn bàn từ phút 55 nhưng bừng tỉnh đúng lúc để hoàn tất màn lội ngược dòng cảm xúc. Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn. Song, Lionel Messi mới là người được tung hô khi anh đóng góp 2 kiến tạo.

Bốn tháng trước, Tây Ban Nha và Argentina đã hẹn nhau ở trận tranh Siêu cúp Liên lục địa. Vì tình hình căng thẳng ở Trung Đông, quốc gia tổ chức trận đấu (Qatar) không đảm bảo an toàn, trận kinh điển giữa nhà vô địch EURO và Copa America bị hủy. Ngay lúc này, định mệnh đã sắp đặt 2 đội tuyển gặp nhau ở chung kết World Cup. Lần này. tính chất trận đấu còn hấp dẫn hơn nhiều.

Tây Ban Nha mạnh toàn diện.

Hai trường phái bóng đá khác biệt sẽ lần đầu chạm trán tại chung kết World Cup. Tây Ban Nha luôn trung thành với cách chơi cầm bóng áp đảo, thực hiện nhiều đường chuyền ngắn, ban bật qua lại để bình tĩnh kéo giãn đội hình đối phương. Cách chơi của Argentina trực diện hơn và phụ thuộc vào sự bùng nổ của ngôi sao. Nếu cần, Messi và đồng đội có thể chơi tử thủ.

Những ngày gần đây, tấm ảnh Messi tắm cho Yamal lan tỏa trở lại trên mạng xã hội. Khoảnh khắc ấy như điềm báo cho cuộc chuyển giao quyền lực của Messi và Yamal. Thần đồng 19 tuổi đã đứng lên tiếp nối di sản của "El Pulga" tại Barcelona. Và lần này, 2 biểu tượng của 2 thế hệ lần đầu đứng ở 2 đầu chiến tuyến, đại diện cho cả dân tộc chinh phục chiếc cúp danh giá.

Messi đã thể hiện phong độ tuyệt vời tại World Cup 2026. Yamal vẫn chơi tốt nhưng chưa đến mức bùng nổ như kỳ vọng. Đây là lúc Yamal chứng tỏ năng lực của ngôi sao thế hệ mới, sẵn sàng đứng lên thống trị làng bóng đá. Còn không, nếu Messi thắng, làng túc cầu lại bàn về câu chuyện: "Bao giờ mới có người vượt được Messi?".

Sau 16 năm, Tây Ban Nha trở lại trận chung kết World Cup. Đây là thế hệ vàng mới của bóng đá xứ sở bò tót, được đánh giá có chất lượng không kém đội hình từng lên ngôi cùng triết lý tiki-taka. Trong khi đó, Argentina lập chiến tích 2 lần liên tiếp vào chung kết. Trừ Angel Di Maria, những ngôi sao từng vô địch vẫn còn đó, chuẩn bị chơi trận chung kết World Cup thứ 2.

Phong độ, thành tích đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau duy nhất một trận tại World Cup. Đó là vòng bảng World Cup 1966 ở sân Villa Park (Anh), Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Luis Artime.

Hai đội tuyển gặp nhau thêm 13 lần ở các trận giao hữu. Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút về thành tích với 6 chiến thắng, 2 hòa và 5 thua. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tuyển diễn ra vào năm 2018 tại Madrid, nơi mà Tây Ban Nha vùi dập Argentina với tỷ số 6-1.

Phong độ của Tây Ban Nha và Argentina giờ đã đạt tới điểm rơi lý tưởng. Argentina đang hừng hực khí thế sau trận thắng Anh. Messi vẫn duy trì phong độ hủy diệt. Julian Alvarez càng chơi càng hay. Lautaro Martinez đang chứng minh tầm ảnh hưởng khi vào sân từ ghế dự bị.

Lần cuối cho Messi?

Các tiền vệ của Argentina, Mac Allister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul duy trì phong độ ổn định từ đầu mùa. Nỗi lo của nhà ĐKVĐ đến từ bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez và Cristian Romero, khi Argentina liên tục thủng lưới từ các pha đối thủ nhồi bóng bổng, hoặc thực hiện các quả tạt để tiền đạo chạy băng cắt dứt điểm.

Rodri là ngôi sao có phong độ tốt nhất đội hình Tây Ban Nha. Yamal đã dần lấy lại cảm giác chơi bóng tốt nhất, đây là tin tích cực cho "La Roja". Các ngôi sao khác của Tây Ban Nha như Dani Olmo, Mikel Oyarzabal vẫn chơi trên mức tròn vai nhưng "trận nổ, trận xịt".

Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha hiện tại là sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Bộ đôi Pau Cubarsi và Aymeric Laporte đã khóa chặt Mbappe, Olise tại bán kết. Hai hậu vệ cánh Pedro Porro và Marc Cucurella đang thể hiện ấn tượng ở cả 2 mặt trận tấn công và phòng ngự. Trước Pháp, chính Porro ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho Tây Ban Nha.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Trước giờ "G", Tây Ban Nha nhận hung tin khi Lamine Yamal tái phát chấn thương. Thần đồng 19 tuổi phải tập riêng trong buổi tập mới nhất vì không sẵn sàng hoạt động ở cường độ cao. Đội ngũ y tế Tây Ban Nha trấn an cổ động viên, khẳng định Yamal sẵn sàng đá chính. Tuy nhiên, Yamal có lấy lại được 100% phong độ hay không là dấu hỏi lớn.

Hậu vệ Porro bị đau nhẹ sau trận bán kết. Ngôi sao của Tottenham sẽ kịp lấy lại 100% thể trạng và sẵn sàng đối đầu Argentina. Đội hình Tây Ban Nha chắc chắn không có sự phục vụ của Yeremy Pino và Victor Munoz nhưng 2 vị trí này không quan trọng.

Bên phía Argentina, hậu vệ Facundo Medina dính chấn thương bắp chân từ vòng 1/16, đang chạy đua thời gian để kịp trở lại. Phần còn lại của đội hình Argentina sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng của World Cup 2026. So với Tây Ban Nha, cầu thủ Argentina bị bào mòn thể lực trầm trọng tại các trận knock-out.

Từ Messi đến Alvarez, Fernandez và Mac Allister đều dốc cạn thể lực cho trận bán kết với Anh. Một lần nữa, nhà ĐKVĐ phải vượt qua giới hạn thể lực để chơi một trận sòng phẳng với Tây Ban Nha. Đây có thể là trận cuối cùng của một loạt cầu thủ Argentina tại sân chơi World Cup, đặc biệt là Messi. Toàn đội Argentina đang cùng hợp sức để giúp Messi chinh phục thêm chiếc cúp vàng danh giá.