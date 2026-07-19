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Chuyên gia Việt: Lionel Messi, Rodri và chiến thắng nghẹt thở cho Tây Ban Nha

Vĩnh Xuân

TPO - Thế trận sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ, không có nhiều đất diễn cho các ngôi sao của cả đôi bên như Lionel Messi, Rodri hay Yamal...Tây Ban Nha có thể đăng quang, nhưng sẽ là chiến thắng không dễ dàng trước Argentina.

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Lionel Messi liệu có đưa Argentina đăng quang chức vô địch World Cup 2026?

"Tôi cho rằng vào đến đây, đội nào giành chức vô địch cũng xứng đáng nếu nhìn vào hành trình đến chung kết của Argentina và Tây Ban Nha. Đây sẽ không phải trận đấu thoải mái như tranh hạng ba giữa Pháp và Tây Ban Nha. Hai đội chơi chặt chẽ, không có nhiều khoảng trống cho màn trình diễn cá nhân. Theo tôi trận đấu sẽ cần nhiều hơn 90 phút để phân định thắng bại"-HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Argentina đã ghi tới 19 bàn từ đầu giải, một con số đặc biệt ấn tượng. Lionel Messi vẫn là niềm cảm hứng và hy vọng lớn nhất với 8 bàn thắng. Chiến thắng trước tuyển Anh cho thấy khi cần, Argentina sẽ tập trung phá lối chơi của đối phương. Ông Phúc cho biết:

"Tây Ban nha rất giỏi kiểm soát thế trận, hàng tiền vệ của họ đặc biệt mạnh. Tuy nhiên sẽ không dễ để Tây Ban Nha lấn át đối thủ. Các cầu thủ Argentina thường tranh chấp bóng rất nhanh và mạnh mẽ, không cho đối thủ thời gian cầm bóng. Kết quả trận đấu cũng có thể được quyết định bởi những sai sót cá nhân".

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Rodri và Yamal đang chơi cực hay trong màu áo Tây Ban Nha

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel, ông Nguyễn Đức Thắng dự đoán Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng 2-1. Ông Thắng đánh giá:

"Tây Ban Nha giỏi kiểm soát bóng, có lối chơi tập thể giàu sức mạnh. Nhưng tôi muốn lưu ý, họ đồng thời cũng là đội để thủng lưới rất ít. Đã 6 trận Tây Ban Nha không để đối phương ghi bàn. Điều này có thể không chỉ nhờ Simon và hàng phòng ngự Tây Ban Nha chơi tốt mà nhờ hệ thống các tiền vệ giỏi, giúp giảm sức ép lên tuyến sau. Theo tôi Argentina dựa cậy vào Lionel Messi nhưng Tây Ban Nha có Yamal, Rodri đang chơi rất hay. Rất khó để đưa ra nhận định chính xác về kết quả trận đấu nhưng có thể Tây Ban Nha sẽ thắng với cách biệt tối thiểu".

Vĩnh Xuân
#World Cup 2026 chung kết #Argentina #Lionel Messi #Tây Ban Nha #Yamal

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