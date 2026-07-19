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Thể thao

Sóng gió trước chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha hủy tập vì mưa bão, Argentina bức xúc vì bị ép lịch trình

Đặng Lai

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa, trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ chính thức diễn ra, nhưng khâu chuẩn bị của cả hai đội bóng đều đang vấp phải những trở ngại không hề nhỏ.

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Trong khi Tây Ban Nha buộc phải hủy bỏ buổi tập luyện cuối cùng do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan thì phía Argentina lại bất bình với cách sắp xếp lịch trình từ ban tổ chức giải đấu. HLV Lionel Scaloni không giấu được sự tức giận và thất vọng trong buổi họp báo trước trận chung kết dự kiến.

Cụ thể, Argentina bị buộc phải ra sân tập vào lúc 15h30 dưới điều kiện thời tiết oi bức của mùa hè tại nước Mỹ. Điều đáng nói là các cầu thủ vừa mới đáp chuyến bay từ Atlanta - nơi họ đánh bại đội tuyển Anh ở vòng bán kết. Toàn đội Argentina và chỉ về tới khách sạn lúc hơn 23h00 hôm trước. Họ gần như không có trọn một buổi để nghỉ ngơi.

HLV Scaloni chia sẻ: "Chúng tôi vừa mới được chợp mắt nghỉ ngơi đôi chút vì tới tận hơn 11 giờ đêm qua mới đến nơi. Hôm nay, họ ép chúng tôi phải ra sân tập vào một khung giờ mà cả đội hoàn toàn không mong muốn".

Cũng theo vị chiến lược gia này, vì áp lực lịch trình gắt gao kết hợp cùng việc phải tham gia trả lời họp báo, ban huấn luyện chỉ có thể tổ chức một buổi tập luyện chóng vánh và gần như không thể triển khai hay thử nghiệm bài vở chiến thuật nào.

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Các phóng viên rời khỏi sân tập Melanie Lane ở New Jersey sau khi buổi tập của đội tuyển Tây Ban Nha bị hủy

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Tây Ban Nha cũng phải đối mặt với khó khăn khách quan không lường trước. Buổi tập luyện cuối cùng của họ đã bị hủy bỏ hoàn toàn vì xảy ra giông bão nguy hiểm. Sự cố ngoài ý muốn đã phá hỏng hoàn toàn kế hoạch tổng duyệt kỹ chiến thuật của ban huấn luyện Tây Ban Nha trước giờ G.

Thay vì có một bước đà rèn giũa vững vàng trên sân tập, đội tuyển đến từ châu Âu đành chấp nhận thay đổi lịch trình sát nút để đảm bảo an toàn. LĐBĐ Tây Ban Nha xác nhận toàn bộ đội hình La Roja phải tập trong khách sạn.

Tựu trung lại, hai đội bóng góp mặt trong trận chung kết lịch sử đều đang trải qua một quá trình chuẩn bị kém lý tưởng do cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Tuy nhiên, với bản lĩnh của 2 tập thể hàng đầu thế giới, người hâm mộ toàn cầu vẫn đặt kỳ vọng Argentina và Tây Ban Nha sẽ gạt bỏ mọi rắc rối để chơi với 100% khả năng ở trận đấu cuối cùng.

Đặng Lai
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