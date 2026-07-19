Mbappé vượt Messi, lập kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup

TPO - Dù tuyển Pháp thất bại 4-6 trước Anh ở trận tranh hạng Ba World Cup 2026, Kylian Mbappé vẫn đi vào lịch sử khi vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại các kỳ World Cup.

Cú đúp vào lưới tuyển Anh giúp Mbappé nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 22 bàn, vượt kỷ lục 21 bàn của Lionel Messi.

Tiền đạo 27 tuổi cũng khép lại World Cup 2026 với 10 pha lập công, nhiều hơn Messi hai bàn trong cuộc đua giành Chiếc giày Vàng.

Nếu Messi không ghi thêm hai bàn trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha, Mbappé sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

Trên sân Hard Rock, tuyển Pháp trải qua trận đấu đầy khó khăn khi bị Anh dẫn tới 0-4 ngay đầu hiệp hai. Trong thế trận đó, Mbappé vẫn cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Phút 48, anh khống chế tinh tế rồi dứt điểm hạ thủ thành Dean Henderson, rút ngắn tỷ số xuống 1-4. Đến phút 66, Mbappé tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút chân trái hiểm hóc từ khoảng 13 m, đưa bóng vào góc xa khung thành.

Bàn thắng này không chỉ giúp Pháp nuôi hy vọng lội ngược dòng mà còn đưa Mbappé chính thức vượt qua cột mốc 21 bàn của Messi để độc chiếm kỷ lục ghi bàn trong lịch sử World Cup.

Dù vậy, những nỗ lực của chân sút thuộc biên chế Real Madrid không đủ giúp "Les Bleus" tránh khỏi thất bại 4-6. Pháp khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư, sau khi dừng bước trước Tây Ban Nha tại bán kết và thất bại trước Anh ở trận tranh hạng Ba.

Tại World Cup 2022 ở Qatar, Mbappé ghi 8 bàn để giành Chiếc giày Vàng, nhưng tuyển Pháp thất bại trước Argentina của Messi trên chấm luân lưu trong trận chung kết.

Ở World Cup 2026, tưởng như cơ hội bảo vệ danh hiệu Vua phá lưới của Mbappé đã khép lại khi Pháp bị dẫn bốn bàn chỉ sau hơn 45 phút thi đấu. Tuy nhiên, cú đúp vào lưới Anh không chỉ giúp anh bứt lên trong cuộc đua ghi bàn mà còn thiết lập cột mốc mới trong lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, phía tuyển Anh, Harry Kane và Jude Bellingham đều được cất trên ghế dự bị. Bellingham vào sân ở hiệp hai và ghi bàn trong thời gian bù giờ, qua đó khép lại World Cup 2026 với 7 bàn thắng, nhiều hơn Kane một pha lập công. Tuy nhiên, thành tích của tiền vệ 23 tuổi vẫn không đủ để cạnh tranh Chiếc giày Vàng với Mbappé.