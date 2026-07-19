Ba tuyển thủ golf Việt Nam dự ASIAD 2026 cùng trưởng thành từ Học viện EPGA

Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân đều trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Học viện Golf Els Performance Golf Academy (EPGA), trước khi được triệu tập vào đội tuyển golf Việt Nam dự ASIAD 2026.

Golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh.

Sau khi Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) công bố danh sách đội tuyển golf tham dự ASIAD 2026, quá trình chuẩn bị cho đấu trường thể thao lớn nhất châu Á đang bước vào giai đoạn cuối.

Nhằm hỗ trợ các vận động viên trong quá trình tập huấn, Học viện Golf Els Performance Golf Academy (EPGA) vừa công bố gói tài trợ bổ sung trị giá 200 triệu đồng dành cho ba tuyển thủ quốc gia gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân.

Ba golfer trên cũng là đại sứ thương hiệu của EPGA. Khoản hỗ trợ bằng tiền mặt sẽ được sử dụng cho chương trình tập huấn, đào tạo chuyên sâu hướng tới ASIAD 2026, giúp các vận động viên có thêm điều kiện tập trung cho chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị.

Ngoài nguồn kinh phí, EPGA tiếp tục duy trì các chương trình hỗ trợ về cơ sở vật chất. Ba tuyển thủ được sử dụng hệ thống TrackMan Range, khu vực short game, sân Par 3 đạt chuẩn quốc tế và phòng studio phân tích thông số kỹ thuật để phục vụ tập luyện.

Theo đơn vị này, mục tiêu của chương trình là tạo điều kiện để các vận động viên duy trì cường độ tập luyện cao và có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào đấu trường thể thao lớn nhất châu Á.

Sự đồng hành kéo dài nhiều năm

Điểm đáng chú ý của chương trình hỗ trợ lần này là cả ba tuyển thủ đều có quá trình gắn bó lâu dài với EPGA trước khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.

Nguyễn Viết Gia Hân là một trong những học viên trưởng thành từ Little Easy - chương trình đào tạo golf dành cho trẻ em của học viện. Từ những khóa học đầu tiên, nữ golfer từng bước tích lũy kinh nghiệm thi đấu để trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của golf trẻ Việt Nam.

Nguyễn Anh Minh (phải) trưởng thành từ Học viện EPGA.

Trong khi đó, Nguyễn Anh Minh trưởng thành từ các giải golf trẻ do EPGA tổ chức và có nhiều năm tập luyện cùng đội ngũ huấn luyện viên quốc tế của học viện, trong đó có HLV Quintin. Theo EPGA, quãng thời gian này góp phần hình thành nền tảng chuyên môn để Anh Minh liên tục đạt thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Gia đình của Anh Minh cũng chuyển về sinh sống tại Ecopark, gần Học viện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện của golfer trẻ trong nhiều năm qua.

Lê Chúc An (phải) nhiều năm gắn bó với Học viện EPGA.

Lê Chúc An là gương mặt gắn bó với EPGA trong thời gian dài, duy trì lịch tập luyện thường xuyên trước mỗi mùa giải. Quá trình đồng hành giữa vận động viên, gia đình và đội ngũ huấn luyện đã góp phần giúp Chúc An phát triển chuyên môn.

Chính vì vậy, chương trình hỗ trợ lần này không đơn thuần là một khoản tài trợ trước ASIAD, mà là sự tiếp nối của một mối quan hệ được bồi đắp qua nhiều năm, khi học viện tiếp tục sát cánh cùng các vận động viên ở một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp.

Hướng tới phát triển lực lượng kế cận

Chia sẻ về chương trình, đại diện EPGA cho biết: "Điều khiến chúng tôi trân trọng không chỉ là được đồng hành cùng các em tại ASIAD, mà còn là cơ hội theo dõi quá trình trưởng thành của các em từ những ngày đầu. Có em bắt đầu từ chương trình Little Easy, có em trưởng thành qua các giải đấu junior, có em gắn bó với học viện trong nhiều năm. Việc các em được khoác áo đội tuyển quốc gia là kết quả của cả một quá trình phát triển".

Theo đại diện học viện, để một golfer trẻ có thể góp mặt ở các đấu trường như SEA Games, ASIAD hay những giải đấu quốc tế cần sự đầu tư lâu dài từ nhiều phía, bao gồm nỗ lực của vận động viên, sự đồng hành của gia đình, đội ngũ huấn luyện và các đơn vị đào tạo.

Trong nhiều năm qua, EPGA tập trung xây dựng hệ thống đào tạo trẻ với lộ trình từ các chương trình nhập môn, đào tạo nâng cao đến đội tuyển Elite. Hành trình của Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân được xem là một trong những ví dụ cho mô hình đào tạo này.

Bên cạnh ba tuyển thủ quốc gia, EPGA hiện tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100% chi phí tập luyện dành cho các tài năng trẻ. Những golfer như Bảo Phát, Nhật Bình, Minh Hải, Phúc Anh cùng nhiều thành viên của đội tuyển EPGA Elite đang được đào tạo trong môi trường đạt chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu bổ sung lực lượng cho golf Việt Nam trong những năm tới.