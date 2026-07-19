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Thể thao

Messi tặng thủ môn tuyển Cape Verde 4 vé chung kết World Cup

Đặng Lai

TPO - Trận chung kết luôn là giấc mơ vĩ đại nhất của mọi cầu thủ và người hâm mộ, nhưng để có được một vị trí trên khán đài là một cuộc chiến khắc nghiệt, ngay cả với những người đã chinh chiến và góp sức không nhỏ vào thành công của World Cup như Vozinha. Rất may là anh đã được Lionel Messi giúp đỡ.

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Giữa bối cảnh cơn sốt vé đang bùng nổ, đẩy giá thị trường chợ đen lên mức không tưởng và khiến vô số cổ động viên phải rơi vào tuyệt vọng, Lionel Messi một lần nữa lại khiến cả thế giới túc cầu phải ngả mũ thán phục. Lần này, anh tỏa sáng không phải bằng một tình huống trên sân cỏ, mà bằng một pha “kiến tạo” ngoài đời thực.

Theo những thông tin được truyền thông và mạng xã hội tiết lộ, thủ quân của đội tuyển quốc gia Argentina đã đích thân ra mặt để thu xếp và dành tặng trọn vẹn 4 tấm vé xem trận chung kết cho gia đình của Vozinha.

Messi phải ra tay giúp đỡ vì gia đình thủ môn tuyển Cape Verde gặp khó khăn khi mua vé. Giá vé lúc này đang tăng leo thang, có vị trí lên tới hàng chục ngàn USD. Với thu nhập chỉ vài ngàn USD thời còn chơi bóng ở Bồ Đào Nha, rõ ràng Vozinha không đủ khả năng để chi trả.

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Nhưng nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình và kịp thời của Messi thì mẹ, vợ và 2 đứa con nhỏ của Vozinha sẽ có cơ hội được tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt nhất thế giới. Được biết, Messi đã thu xếp xong vé và Vozinha cùng gia đình cũng tức tốc đáp máy bay đến New York để kịp tham gia từ trên khán đài.

Đây là một đặc ân vô giá dành cho Vozinha. Vì với nhiều người, họ thậm chí sẵn sàng đánh đổi cả gia tài nhưng vẫn không thể nào có được những tấm vé. Việc tìm kiếm được một tấm vé cho trận chung kết vốn dĩ đã khó, việc bảo đảm được 4 chỗ ngồi cạnh nhau cho cả một gia đình lại càng là một thách thức khổng lồ.

Hành động của Messi đã cho thấy sự thấu cảm và lòng trắc ẩn sâu sắc của một siêu sao hàng đầu dành cho những người xung quanh. Câu chuyện này đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt và chạm đến trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu.

"Bên trong sân cỏ, anh luôn là người giỏi nhất. Và ở bên ngoài đường biên, một lần nữa, anh lại chứng minh bản thân là một con người có nhân cách tuyệt vời đến nhường nào", một bình luận ngả mũ thán phục Messi. Nghĩa cử của ngôi sao Argentina dành cho gia đình Vozinha chắc chắn sẽ đọng lại như một trong những câu chuyện đẹp đẽ nhất bên lề trận chung kết.

Đặng Lai
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