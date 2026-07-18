Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thấy gì từ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar?

Tiểu Phùng

TPO - HLV Kim Sang-sik có thể tạm hài lòng với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho ASEAN Cup 2026 nếu nhìn vào chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Myanmar tối 18/7.

282f0f90-c4e4-483d-8e0e-99629a507ccc.jpg
Nguyễn Xuân Son tiếp tục ghi bàn trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 (ảnh M.D)

Một trận giao hữu với đối thủ dưới cơ chưa đủ để đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên có thể thấy, cách các học trò của ông Kim Sang-sik vượt qua đối thủ đủ để giới hâm mộ tạm hài lòng.

Bốn bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được chia đều cho 4 cầu thủ gồm Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Phạm Xuân Mạnh và Đình Bắc. Dù không ghi bàn, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) vẫn để lại dấu ấn với kỹ thuật tinh tế, khả năng phối hợp và hỗ trợ tốt cho các đồng đội.

Ngoại trừ pha đá phạt 11m thành bàn của Đình Bắc, 3 bàn thắng còn lại của đội tuyển Việt Nam đều từ những tình huống tổ chức tấn công nhanh và đẹp mắt. Những ngôi sao được chờ đợi trên hàng tấn công đều toả sáng, phần nào khẳng định đây sẽ là tuyến đáng chờ đợi nhất ở ASEAN Cup 2026 sắp tới.

8679b5fd-23eb-40ec-84a6-85fe16a507a7.jpg
Xuân Son và Hoàng Hên đều có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam (ảnh M.D)

Không phải ngẫu nhiên, giới chuyên môn đánh giá trong tay HLV Kim Sang-sik đang nắm những "mũi tên vàng" đủ khả năng khiến mọi hàng thủ khu vực Đông Nam Á phải e dè. Nếu có điểm nào còn chưa thực sự hài lòng ở màn trình diễn tối nay của đội tuyển Việt Nam thì đó là việc một vài thời điểm, hệ thống phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống khá lớn, tạo cơ hội cho tiền đạo Myanmar thoát xuống.

Các hậu vệ sẽ cần phải nâng cao khả năng bọc lót, hỗ trợ nhau bởi trước những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Đây là hai đội sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật và tốc độ cao.

f6b18c05-04fc-42f0-94c9-b3a7eaa92ce4.jpg
Đình Bắc cho thấy khát vọng cực lớn khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam (ảnh M.D)

Về cơ bản, hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam đã vận hành khá "mượt mà", cho thấy quá trình chuẩn bị thời gian qua đem lại hiệu quả tích cực. Phía trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội "chạy đà" bằng trận ra quân trước đối thủ yếu Timor Leste. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được đánh giá chính xác hơn khi bước vào giải đấu.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Myanmar #Nguyễn Xuân Son #Nguyễn Đình Bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe