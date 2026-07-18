Thấy gì từ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar?

TPO - HLV Kim Sang-sik có thể tạm hài lòng với sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho ASEAN Cup 2026 nếu nhìn vào chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Myanmar tối 18/7.

Nguyễn Xuân Son tiếp tục ghi bàn trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026 (ảnh M.D)

Một trận giao hữu với đối thủ dưới cơ chưa đủ để đánh giá sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên có thể thấy, cách các học trò của ông Kim Sang-sik vượt qua đối thủ đủ để giới hâm mộ tạm hài lòng.

Bốn bàn thắng của đội tuyển Việt Nam được chia đều cho 4 cầu thủ gồm Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Phạm Xuân Mạnh và Đình Bắc. Dù không ghi bàn, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) vẫn để lại dấu ấn với kỹ thuật tinh tế, khả năng phối hợp và hỗ trợ tốt cho các đồng đội.

Ngoại trừ pha đá phạt 11m thành bàn của Đình Bắc, 3 bàn thắng còn lại của đội tuyển Việt Nam đều từ những tình huống tổ chức tấn công nhanh và đẹp mắt. Những ngôi sao được chờ đợi trên hàng tấn công đều toả sáng, phần nào khẳng định đây sẽ là tuyến đáng chờ đợi nhất ở ASEAN Cup 2026 sắp tới.

Xuân Son và Hoàng Hên đều có bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam (ảnh M.D)

Không phải ngẫu nhiên, giới chuyên môn đánh giá trong tay HLV Kim Sang-sik đang nắm những "mũi tên vàng" đủ khả năng khiến mọi hàng thủ khu vực Đông Nam Á phải e dè. Nếu có điểm nào còn chưa thực sự hài lòng ở màn trình diễn tối nay của đội tuyển Việt Nam thì đó là việc một vài thời điểm, hệ thống phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống khá lớn, tạo cơ hội cho tiền đạo Myanmar thoát xuống.

Các hậu vệ sẽ cần phải nâng cao khả năng bọc lót, hỗ trợ nhau bởi trước những đối thủ mạnh như Thái Lan hay Indonesia, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Đây là hai đội sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm, có kỹ thuật và tốc độ cao.

Đình Bắc cho thấy khát vọng cực lớn khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam (ảnh M.D)

Về cơ bản, hệ thống thi đấu của đội tuyển Việt Nam đã vận hành khá "mượt mà", cho thấy quá trình chuẩn bị thời gian qua đem lại hiệu quả tích cực. Phía trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội "chạy đà" bằng trận ra quân trước đối thủ yếu Timor Leste. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam sẽ được đánh giá chính xác hơn khi bước vào giải đấu.