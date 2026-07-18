Hàng công bùng nổ, đội tuyển Việt Nam thắng đậm Myanmar

report Tròn 10 năm Myanmar không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam

Dù gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan hay Indonesia nhưng hễ gặp Việt Nam là Myanmar chịu trận. Họ đã trải qua 3 trận liên tiếp trong tròn 10 năm không thể ghi được bàn nào vào lưới đội tuyển Việt Nam. Trong giai đoạn này, Myanmar nhận đến 8 bàn thua. 3 trong số đó do Xuân Son ghi.