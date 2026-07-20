Truyền thông Argentina thừa nhận đội nhà sai lầm, ngả mũ thán phục Tây Ban Nha

TPO - Argentina đã thua tâm phục khẩu phục Tây Ban Nha trong trận chung kết. Kết quả 0-1 này không khiến truyền thông xứ Tango quá thất vọng. Điều khiến họ thất vọng có lẽ là cách đội nhà tiếp cận trận đấu.

TyC Sports, ấn phẩm thể thao hàng đầu Argentina, bình luận: “Bước ngoặt quyết định của trận đấu xuất hiện từ một sai lầm trong hệ thống phòng ngự Albiceleste. Ngôi sao chạy cánh Nico Williams bên phía Tây Ban Nha có pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh, loại bỏ hoàn toàn Nahuel Molina trước khi tung ra đường tạt. Trong tư thế không bị ai kèm cặp, tiền đạo Ferran Torres đón bóng bật ra, dứt điểm cực kỳ quyết đoán, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez để ghi bàn thắng vàng duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng này đến ở quãng thời gian Argentina chỉ còn chơi với 10 người. Các cầu thủ phải lùi sâu phòng ngự trong khu vực của mình do Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu. Sai lầm của Enzo càng đẩy Argentina vào thế khó sau khi đội nhà đã chịu trận ở phần lớn thời gian”.

TyC Sports cũng thừa nhận rằng màn thể hiện của Tây Ban Nha là rất thuyết phục khi họ áp đảo Argentina ở mọi khía cạnh. “Như vậy, trong 12 cú bắn phá trúng mục tiêu của Tây Ban Nha, chỉ có 1 lần bóng vào lưới. Việc Emiliano Martinez cản phá 11 lần (nhiều nhất của một thủ môn ở chung kết World Cup từ trước tới nay) không chỉ nêu bật sự xuất sắc của thủ môn này, mà còn lột tả sự thất thế của tuyển Argentina”, ấn phẩm xứ Tango bình luận.

Emiliano Martinez cản phá tới 11 lần trong trận chung kết

“Họ để Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 65%. Sự lấn lướt này, cùng với 852 đường chuyền thành công - gần gấp đôi so với Argentina (464) - đã giúp đội bóng của Luis De la Fuente hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Tây Ban Nha hãm thành tới 20 lần, gồm 12 pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, đội bóng của Lionel Scaloni chỉ tung ra được 2 cú sút, và cả hai đều không buộc Unai Simon phải trổ tài vì nó đi ra ngoài. Một vài pha bóng quyết định, thiên về cảm xúc hơn là lý trí, đã giúp Argentina duy trì hy vọng trong những phút cuối trận”.

Thất bại này cũng phản ánh phần nào những tổn thất và khó khăn nặng nề mà Argentina phải gánh chịu xuyên suốt trận đấu. “Hàng phòng ngự đã bị suy yếu nghiêm trọng khi cả hai trung vệ đá chính xuất sắc là Lisandro Martinez và Cristian Romero đều phải rời sân bất đắc dĩ do gặp phải chấn thương”, TyC Sports khẳng định. “Việc mất đi bộ đôi lá chắn thép này đã lộ ra những khoảng trống chết người ở những phút quyết định, tạo điều kiện cho các chân sút xứ sở bò tót khai thác thành công”.