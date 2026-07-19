Vì sao cả khu vực Mỹ Latin lại muốn Argentina thua ở chung kết World Cup?

TPO - Thông thường, người hâm mộ khu vực Mỹ Latinh sẽ đoàn kết và cổ vũ hết mình cho bất kỳ quốc gia láng giềng nào tiến sâu tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, một hiện tượng hoàn toàn ngược lại đang diễn ra.

Các cộng đồng mạng và người hâm mộ từ Mexico, Colombia, Chile cho đến kình địch Brazil đang đồng lòng kêu gọi ủng hộ đội tuyển Tây Ban Nha, với hy vọng thấy nhà đương kim vô địch nếm mùi thất bại. Trong số này, phần lớn đều là các quốc gia thuộc địa ngày xưa của Tây Ban Nha.

Tại một trung tâm thương mại ở Sao Paulo (Brazil), hàng trăm người đã reo hò không ngớt khi Anh ghi bàn dẫn trước Argentina trong trận bán kết. Trong khi đó, tại Mexico, khi Tổng thống Claudia Sheinbaum hỏi vui các phóng viên rằng họ sẽ ủng hộ ai trong trận chung kết, câu trả lời đồng thanh nhận được là: "Tây Ban Nha!".

Tương tự, khi kênh Al Jazeera phỏng vấn các CĐV Chile, Peru hay Colombia thì câu trả lời phần lớn cũng là Tây Ban Nha. Theo Al Jazeera, có 2 lý do để giải thích cho hiện tượng này.

Ngoại trừ CĐV quê nhà thì gần như tất cả các nước Mỹ Latin đều không cổ vũ cho Argentina

Thứ nhất là quan hệ kình địch bóng đá kinh điển giữa Argentina và phần còn lại của bóng đá Nam Mỹ. Argentina vốn là đối thủ lớn của Brazil, trong khi những Colombia hay Chile cũng chẳng ưa gì đội bóng sọc xanh trắng. Các trận đấu giữa họ thường nhuốm màu bạo lực, ví dụ như trận Colombia hòa Argentina 0-0 tại vòng loại World Cup 2014 khi trọng tài rút ra 6 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.

Thứ 2 là sự bùng nổ của mạng xã hội trong kỷ nguyên số đã thổi bùng những tranh cãi xung quanh Albiceleste. Nhiều cổ động viên thậm chí còn lan truyền giả thuyết cho rằng đội tuyển Argentina luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các trọng tài và chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Người hâm mộ Mỹ Latin cho rằng Argentina thường xuyên được hưởng lợi từ các quả phạt đền gây tranh cãi hoặc các quyết định rút thẻ phạt có lợi từ trọng tài. Tại World Cup 2026, tranh cãi mới nhất là trận Argentina thắng ngược Ai Cập. CĐV khu vực Mỹ Latin thậm chí còn gọi Lionel Messi là "cậu bé vàng của FIFA"

Dù phải đối mặt với làn sóng quay lưng từ các quốc gia láng giềng, Argentina vẫn sở hữu lượng người hâm mộ trung thành khổng lồ, đặc biệt là tại Mỹ, nơi hàng trăm ngàn cổ động viên vẫn cuồng nhiệt hô vang "Messi! Messi!". Bên cạnh đó, họ có hàng trăm triệu fan tại Bangladesh, nơi luôn ủng hộ Argentina vô điều kiện.