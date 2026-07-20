Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 0-0 (H2): Martinez rời sân

report HLV Tây Ban Nha thận trọng với Messi

"Tôi gặp Messi lần đầu khi cậu ấy đá đội trẻ Barca gặp Sevilla tại Copa del Rey. Chúng tôi quyết định kèm chặt cậu ấy. Đến phút 70, tỷ số là 0-0, cầu thủ theo kèm Messi dính thẻ nên tôi thay ra. 15 phút tiếp theo, Messi ghi liền 4 bàn. Vậy chúng tôi có kèm chết cậu ấy trận này không? Không. Nhưng chúng tôi sẽ dành sự chú ý cực lớn cho cậu ấy", HLV Luis de la Fuente chia sẻ.

Về Argentina, HLV Tây Ban Nha chia sẻ tiếp: "Tôi dành sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ và vô cùng ngưỡng mộ cho Argentina. Họ là nhà vô địch Copa América và World Cup, chưa ai làm được điều đó trong lịch sử. Họ được dẫn dắt bởi một người bạn tốt của tôi (Scaloni)"

