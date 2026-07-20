Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 0-0 (H2): Martinez rời sân

Phút 46: Baene có không gian rộng mở để dứt điểm nhưng chưa tạo ra khác biệt.
Leandro Paredes vào sân thay Nico Gonzalez.
FIFA tổ chức halftime show ở thời gian giữa giờ chung kết World Cup 2026. Sân bóng biến thành mini show âm nhạc, điều chưa có tiền vệ trong lịch sử.
Phút 44: Lisandro Martinez rời sân vì chấn thương. Lão tướng Otamendi vào sân.
Phút 43: Cucurella dứt điểm đầy táo bạo đưa bóng đi chệch cột. Tây Ban Nha tấn công khắp sân, đa dạng phương án nhưng chưa đủ sắc bén ở bước cuối để ghi bàn.
Phút 39: Cơ hội tốt nhất từ đầu trận đến với Oyarzabal. Tiền đạo Tây Ban Nha sút trước vòng cấm, bóng đi căng, chìm nhưng không hiểm.
Phút 37: Cucurella là cầu thủ mới nhất nhận tình huống vào bóng quyết liệt của cầu thủ Argentina. Đây là cách Argentina làm chùn chân các cầu thủ "La Roja".
Phút 30: Tây Ban Nha đang phong tỏa tốt các tình huống tổ chức tấn công của Argentina. Alvarez và Messi phải lùi sâu về sân nhà, do đó nhà ĐKVĐ chưa tạo nên áp lực tấn công quá mạnh.
Phút 23: 10 phút gần nhất, "La Roja" cầm bóng gần 70%. Họ đang cầm bóng, thực hiện các đường chuyền ngắn qua lại để kéo giãn hàng thủ Argentina.
Đây là thống kê sau 10 phút, Argentina mới là đội cầm bóng nhiều hơn. Chất lượng hàng tiền vệ của đội bóng xứ Tango đang không thua kém "La Roja".
Đây là thống kê sau 20 phút. Tây Ban Nha mới có một pha dứt điểm. Argentina chưa dứt điểm. Hai đội đang chơi cò cưa, đẩy nhịp độ trận đấu xuống mức thấp.
Phút 18: Yamal đỡ bước một tuyệt vời và thực hiện pha dứt điểm, song bóng đi chưa đủ hiểm. Từ đầu trận, Tây Ban Nha nhồi bóng rất nhiều sang biên phải.
Phút 17: Enzo thực hiện quả đá phạt, treo bóng cho Nico Gonzalez thoát xuống. Tiếc cho Argentina khi Nico không kịp đón bóng.
Phút 15: Olmo lăn lộn trên sân sau khi bị Mac Allister vào bóng quyết liệt. Olmo đòi thẻ vàng nhưng trọng tài nói không.
Phút 12: Hai đội tập trung rất đông quân số ở giữa sân, khiến khu vực trung tuyến nghẹt thở với những pha tranh chấp. Từ đầu trận, cả Tây Ban Nha và Argentina đều tập trung tấn công biên.
Phút 6: Messi thoát xuống trong thế đối mặt thủ môn, song Simon bỏ khung thành và phá bóng. May cho Tây Ban Nha khi pha đỡ bước một của Alvarez không tốt, nếu không Argentina đã có cơ hội.
Phút 5: Yamal thoát xuống dứt điểm ở cánh phải nhưng không thắng thủ môn Emiliano Martinez.
Phút 2: Tây Ban Nha nhanh chóng đẩy cao đội hình để tấn công áp đảo.
Tây Ban Nha và Argentina chuẩn bị bước vào trận đấu để chinh phục chiếc cúp danh giá này.
Những nhân vật chính của đêm nay đã có mặt tại sân MetLife. Họ sẽ khởi động sau khi buổi bế mạc World Cup 2026 kết thúc.
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Hình ảnh ấn tượng được chụp lại ở New York. Trước giờ bóng lăn, khoảng 1.500 chiếc drone xếp lại tấm ảnh cờ của 2 đội tuyển, cùng dòng chữ ngày tổ chức trận chung kết World Cup 2026.
Nếu Argentina thắng Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026, Lionel Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá hai lần vô địch World Cup với tư cách đội trưởng. Ở tuổi 39, anh cũng thiết lập cột mốc là cầu thủ lớn tuổi nhất bảo vệ thành công cúp vàng thế giới. Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina còn đứng trước cơ hội dẫn đầu cả 2 hạng mục ghi bàn và kiến tạo ở World Cup 2026. Lúc này, Messi đang kém Mbappe 2 bàn trong cuộc đua vua phá lưới.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin HLV Scaloni tiếp tục xếp Alvarez và Messi đá chính. Lautaro Martinez sẽ chờ cơ hội từ ghế dự bị.
"Tôi gặp Messi lần đầu khi cậu ấy đá đội trẻ Barca gặp Sevilla tại Copa del Rey. Chúng tôi quyết định kèm chặt cậu ấy. Đến phút 70, tỷ số là 0-0, cầu thủ theo kèm Messi dính thẻ nên tôi thay ra. 15 phút tiếp theo, Messi ghi liền 4 bàn. Vậy chúng tôi có kèm chết cậu ấy trận này không? Không. Nhưng chúng tôi sẽ dành sự chú ý cực lớn cho cậu ấy", HLV Luis de la Fuente chia sẻ.
Về Argentina, HLV Tây Ban Nha chia sẻ tiếp: "Tôi dành sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ và vô cùng ngưỡng mộ cho Argentina. Họ là nhà vô địch Copa América và World Cup, chưa ai làm được điều đó trong lịch sử. Họ được dẫn dắt bởi một người bạn tốt của tôi (Scaloni)"
"Tây Ban Nha là đội bóng tuyệt vời, mọi thứ ở họ đều khiến tôi lo ngại. Chúng tôi hiểu cách họ vận hành và sẽ cố gắng hạn chế sức mạnh đó.
Việc Lionel Messi lọt vào chung kết ở tuổi 39 là điều phi thường. Chúng ta cần trân trọng khi cậu ấy vẫn còn thi đấu, giống như cách chúng ta từng nhớ Diego Maradona sau khi giải nghệ. Dù kết quả thế nào, hành trình bảo vệ danh hiệu này của Argentina đã rất khó khăn và vô cùng đáng tự hào", thuyền trưởng Argentina chia sẻ trước trận.
"Tấm ảnh đó thật sự khó tin. Tôi đã chụp ảnh cùng Yamal khi cậu bé này còn nằm ngửa. Việc cả hai chúng tôi cùng thi đấu tại kỳ World Cup 2026, chuẩn bị gặp nhau tại chung kết là một điều điên rồ", Messi chia sẻ.
Tấm ảnh lịch sử của Messi và Yamal được chụp tại sân Camp Nou, do tờ báo địa phương Sport và UNICEF phối hợp tổ chức. Khi đó, Messi tròn 20 tuổi, là tài năng triển vọng nhất thế giới thời bấy giờ. Yamal chỉ mới 6 tháng tuổi. Sau 19 năm, định mệnh đã sắp đặt 2 siêu sao của hai thế hệ gặp nhau tại trận đấu quan trọng nhất của World Cup.
Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau duy nhất một trận tại World Cup. Đó là vòng bảng World Cup 1966 ở sân Villa Park (Anh), Argentina thắng 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Luis Artime.
Hai đội tuyển gặp nhau thêm 13 lần ở các trận giao hữu. Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút về thành tích với 6 chiến thắng, 2 hòa và 5 thua. Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội tuyển diễn ra vào năm 2018 tại Madrid, nơi mà Tây Ban Nha vùi dập Argentina với tỷ số 6-1.
Thế giới bóng đá sẽ chứng kiến màn so tài độc nhất vô nhị giữa hai thế hệ siêu sao sở hữu kèo trái thiên tài: huyền thoại đương đại Lionel Messi và thần đồng 19 tuổi Lamine Yamal. Sự sắp đặt của định mệnh đưa họ chạm trán ở hai đầu chiến tuyến mang đến một kịch bản không thể cảm xúc hơn cho trận đấu cuối cùng của giải đấu.
Để điền tên mình vào trận tranh cúp vàng, hai đội bóng đã trải qua những lộ trình hoàn toàn trái ngược. Đội tuyển Tây Ban Nha thẳng tiến bằng một phong độ vô cùng lầm lì và vững chắc. Tại bán kết, "La Roja" đã trình diễn lối chơi kiểm soát bóng chủ động ở đẳng cấp cao, phong tỏa hoàn toàn hàng công đắt giá của đội tuyển Pháp để giành chiến thắng đầy thuyết phục.
Ngược lại, nhà đương kim vô địch Argentina lại phải chật vật qua từng trận đấu knock-out. Trận bán kết gặp đội tuyển Anh là một thử thách cực đại khi họ bị dẫn trước, nhưng bản lĩnh của nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. Sự tỏa sáng của Messi với hai đường kiến tạo quý giá cùng các bàn thắng của Enzo Fernandez và Lautaro Martinez đã giúp đại diện Nam Mỹ lội ngược dòng đầy cảm xúc.
Xét về tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, cả hai đội đều sở hữu những điểm tựa vững chắc. Tây Ban Nha đang thăng hoa dựa trên bộ khung phòng ngự kiên cố dưới sự chỉ huy của Pau Cubarsi kết hợp với bộ não đẳng cấp Rodri ở tuyến giữa. Dù vậy, người hâm mộ xứ đấu bò vẫn có chút lo lắng khi Lamine Yamal vừa phải tập riêng do tái phát chấn thương nhẹ trước giờ bóng lăn.
Ở phía bên kia, Argentina bay cao nhờ phong độ hủy diệt của Messi và sự nhạy bén của Julian Alvarez, nhưng họ lại lộ rõ điểm yếu trong các tình huống chống bóng bổng. Đáng ngại hơn, các trụ cột của Albiceleste đang rơi vào tình trạng bào mòn thể lực nghiêm trọng sau những trận chiến căng thẳng liên miên.
Đây gần như chắc chắn là chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của Lionel Messi. Toàn bộ tập thể Argentina đang đồng lòng dốc hết những giọt sức lực cuối cùng nhằm giúp người đội trưởng vĩ đại bảo vệ ngai vàng.
Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha thực dụng, mạnh toàn diện và có lợi thế lớn về mặt thể trạng, thử thách dành cho Argentina là vô cùng khắc nghiệt. Trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ, nơi một khoảnh khắc trừng phạt sai lầm từ các pha phản công có thể giúp Tây Ban Nha lên ngôi vương với chiến thắng tối thiểu 1-0.