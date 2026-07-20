Báo Tiền Phong bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý

Theo đó, Ban Biên tập báo Tiền Phong quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Cương, Phó Tổng thư ký Tòa soạn báo điện tử, giữ chức Trưởng ban Ban Thời sự, kể từ ngày 16/7/2026.
Ban Biên tập báo Tiền Phong cũng quyết định bổ nhiệm nhà báo Tạ Thị Như Quỳnh, Thư ký tòa soạn Ban Thư ký Tòa soạn báo điện tử kiêm phụ trách Phó trưởng Ban Kinh tế, giữ chức Phó Tổng thư ký tòa soạn báo điện tử, kể từ ngày 16/7/2026.
Ban Biên tập báo Tiền Phong cũng quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng thư ký Tòa soạn báo in đối với nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, kể từ ngày 3/2/2026.
Trao quyết định và chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết, đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Biên tập báo Tiền Phong đối với quá trình đóng góp, cống hiến của các cán bộ.
Nêu rõ, nhiệm vụ thời gian tới của báo Tiền Phong rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên… nhà báo Phùng Công Sưởng đề nghị các viên chức vừa được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao.