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Báo Tiền Phong bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý

Trường Phong - Như Ý

TPO - Chiều 20/7, báo Tiền Phong tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Ban Biên tập báo Tiền Phong quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Cương, Phó Tổng thư ký Tòa soạn báo điện tử, giữ chức Trưởng ban Ban Thời sự, kể từ ngày 16/7/2026.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao quyết định cho nhà báo Nguyễn Ngọc Cương. Ảnh: Như Ý.

Ban Biên tập báo Tiền Phong cũng quyết định bổ nhiệm nhà báo Tạ Thị Như Quỳnh, Thư ký tòa soạn Ban Thư ký Tòa soạn báo điện tử kiêm phụ trách Phó trưởng Ban Kinh tế, giữ chức Phó Tổng thư ký tòa soạn báo điện tử, kể từ ngày 16/7/2026.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, trao quyết định và chúc mừng nhà báo Tạ Thị Như Quỳnh. Ảnh: Như Ý.

Ban Biên tập báo Tiền Phong cũng quyết định bổ nhiệm lại giữ chức vụ Phó Tổng thư ký Tòa soạn báo in đối với nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, kể từ ngày 3/2/2026.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao quyết định cho nhà báo Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Trao quyết định và chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng cho biết, đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Biên tập báo Tiền Phong đối với quá trình đóng góp, cống hiến của các cán bộ.

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Lãnh đạo Ban Biên tập báo Tiền Phong chúc mừng các viên chức được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo, quản lý. Ảnh: Như Ý.
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Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Nêu rõ, nhiệm vụ thời gian tới của báo Tiền Phong rất lớn, rất quan trọng, đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của cả tập thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên… nhà báo Phùng Công Sưởng đề nghị các viên chức vừa được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao.

Trường Phong - Như Ý
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