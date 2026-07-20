Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bầu chức danh Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn

Quốc Nam

TPO - HĐND Đặc khu Vân Đồn khóa II đã tiến hành công tác nhân sự, biểu quyết bầu ông Phạm Xuân Đài giữ chức danh Chủ tịch UBND Đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Sáng 20/7, HĐND Đặc khu Vân Đồn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND đặc khu. Ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của HĐND Đặc khu, các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Xuân Đài, Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả kiểm phiếu, 100% đại biểu HĐND có mặt đã biểu quyết tín nhiệm bầu ông Phạm Xuân Đài đảm nhiệm cương vị Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn.

1.jpg
Ông Phạm Xuân Đài được bầu giữ cương vị Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Trước đó, vào ngày 17/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Hưởng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn) đến nhận công tác và giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Xuân Đài (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn Phạm Xuân Đài bày tỏ niềm vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, cũng như được HĐND đặc khu tín nhiệm giao phó trọng trách mới.

Ông Phạm Xuân Đài khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể UBND đặc khu tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Đồng thời, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Qua đó, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Vân Đồn, góp phần xây dựng Đặc khu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng động lực của toàn tỉnh.

Quốc Nam
#Vân Đồn #Chủ tịch UBND #Phạm Xuân Đài #đặc khu #bầu cử #quản lý nhà nước #Đặc khu Vân Đồn #HĐND Đặc khu Vân Đồn #bỏ phiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe