Những điểm nhấn chung kết World Cup 2026: Bàn thắng vàng, kỷ lục cứu thua và cái kết của Messi

TPO - Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026. La Roja lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới, đồng thời lập cột mốc lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên cùng lúc giữ cả hai danh hiệu World Cup nam và nữ.

Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút ở trận chung kết diễn ra trên sân New York New Jersey (Mỹ).

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres ghi ở phút 106, sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Pedro Porro thực hiện quả tạt chuẩn xác để Nico Williams đánh đầu làm tường, trước khi Ferran Torres băng vào dứt điểm một chạm, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez.

Martinez lập kỷ lục cứu thua trong trận chung kết

Trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Emiliano Martinez đã có màn trình diễn xuất sắc để giữ hy vọng cho Argentina.

Thủ môn của Argentina thực hiện tới 10 pha cứu thua trong 90 phút, lập kỷ lục về số lần cản phá nhiều nhất trong một trận chung kết World Cup. Dù La Roja tung ra 15 cú dứt điểm trước khi bước vào hiệp phụ, họ vẫn không thể xuyên thủng mành lưới của Martinez.

Cuối hiệp hai, Lamine Yamal suýt mở tỷ số bằng một cú đá phạt hiểm hóc nhưng tiếp tục bị Martinez xuất sắc cản phá.

Ở chiều ngược lại, Argentina gần như bế tắc trong tấn công khi không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào trong 90 phút thi đấu chính thức.

Argentina mất người, bàn thắng gây tranh cãi

Khó khăn càng chồng chất với nhà đương kim vô địch khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ cuối hiệp hai và bị truất quyền thi đấu. Argentina phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian hiệp phụ.

Đến phút 96, Nico Williams đưa được bóng vào lưới Argentina nhưng trọng tài Slavko Vinčić không công nhận bàn thắng, sau khi xác định Mikel Merino phạm lỗi với Nicolas Otamendi trong pha tranh chấp trước đó.

Quyết định này tạo ra nhiều tranh cãi khi các góc quay chậm cho thấy tình huống va chạm không quá rõ ràng.

Dù vậy, sức ép liên tục của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 106 với pha lập công quyết định của Ferran Torres.

Argentina lỡ hẹn với lịch sử

Sau bàn thua, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể tạo ra đủ sức ép trước hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha.

Theo thống kê, Argentina chỉ có 1 cú dứt điểm trong cả trận và tình huống này cũng không đủ gây khó khăn cho thủ môn Tây Ban Nha. Trong khi đó, La Roja tung ra 20 cú sút, trong đó có 12 lần đưa bóng đi trúng đích.

Tây Ban Nha cũng được hưởng tới 9 quả phạt góc, còn Argentina chỉ có 1.

Thất bại khiến Argentina không thể trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Đây cũng nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại một kỳ World Cup, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của siêu sao người Argentina ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha tiếp tục chu kỳ thống trị

Chức vô địch World Cup 2026 là danh hiệu thế giới thứ hai trong lịch sử của Tây Ban Nha, sau lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010.

Đây cũng là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Tây Ban Nha dưới thời HLV Luis de la Fuente, sau khi đội tuyển này giành chức vô địch EURO 2024 và nay tiếp tục bước lên đỉnh cao thế giới, khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá hàng đầu hiện nay.

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha cũng trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử cùng lúc nắm giữ chức vô địch World Cup ở cả nội dung nam và nữ.