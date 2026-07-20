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Tây Ban Nha lập kỷ lục bất bại sau chức vô địch World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ để đăng quang World Cup 2026, tuyển Tây Ban Nha không chỉ giành chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử mà còn thiết lập kỷ lục mới với chuỗi 38 trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

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Tây Ban Nha đã thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia sau chiến thắng 1-0 trước Argentina ở trận chung kết World Cup 2026.

Chiến thắng trên sân New York New Jersey giúp La Roja nâng chuỗi trận không thua lên con số 38, chính thức vượt qua kỷ lục 37 trận do Italy thiết lập trong giai đoạn 2018-2021.

Không chỉ vậy, đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 7 của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử vô địch World Cup mà chỉ để thủng lưới đúng một bàn trong suốt giải đấu.

Trước đó, Italy từng duy trì chuỗi 37 trận bất bại từ năm 2018 đến 2021, quãng thời gian họ lên ngôi tại EURO 2020 sau khi đánh bại tuyển Anh trong trận chung kết.

Đến trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, Tây Ban Nha đã cân bằng cột mốc 37 trận của Italy trước khi chính thức vượt lên bằng chiến thắng trước Argentina ở trận đấu cuối cùng của giải.

Đây không phải lần đầu Tây Ban Nha tạo nên một chuỗi bất bại ấn tượng. Giai đoạn 2007-2009, La Roja từng trải qua 35 trận liên tiếp không thua, đặt nền móng cho chức vô địch EURO 2008 và thời kỳ thống trị bóng đá thế giới.

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Với chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente giờ đây độc chiếm vị trí đội tuyển sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Chuỗi 38 trận bất bại của Tây Ban Nha bắt đầu sau thất bại 0-1 trước Colombia trong trận giao hữu hồi tháng 3/2024. Kể từ đó, La Roja không thua thêm bất kỳ trận đấu nào trong thời gian thi đấu chính thức hoặc hiệp phụ.

Đáng chú ý, dù để thua Bồ Đào Nha ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết UEFA Nations League, kết quả này vẫn được FIFA và các thống kê quốc tế tính là một trận hòa khi xác định chuỗi trận bất bại.

Từ sau thất bại trước Colombia, Tây Ban Nha duy trì mạch không thua xuyên suốt hành trình vô địch EURO 2024 và tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chức vô địch World Cup 2026 cùng kỷ lục mới của bóng đá thế giới.

Trọng Đạt
#Tây Ban Nha #bất bại #World Cup 2026 #kỷ lục #bóng đá

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