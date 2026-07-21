Rodri, Haaland vắng mặt trong đội hình tiêu biểu World Cup 2026 của IFFHS

TPO - Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) công bố tên 11 cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2026. Đội hình này in đậm dấu ấn của nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha nhưng lại bất ngờ thiếu đi cầu thủ hay nhất giải: Rodri.

Unai Simon: Có thể không tung ra nhiều pha cản phá như Vozinha, Emilliano Martinez… nhưng Unai Simon vẫn được coi là thủ môn xuất sắc nhất giải. Suốt chiến dịch, anh chỉ thủng lưới 1 bàn (trước Bỉ ở tứ kết). Còn lại trong 7 trận đấu, Unai Simon luôn trắng lưới.

Unai Simon đại diện cho mẫu thủ môn hiện đại toàn diện. Không chỉ nổi bật với khả năng ra vào hợp lý trong các tình huống bóng bổng, anh còn là "mắt xích" đầu tiên trong lối chơi triển khai bóng từ tuyến dưới của La Roja. Sự điềm tĩnh và chính xác của anh đã tiếp thêm niềm tin cho toàn bộ hàng phòng ngự. Nhiều trận đấu, khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng giữa anh với các hậu vệ và tiền vệ khiến đối thủ không tung ra nổi pha dứt điểm nguy hiểm nào.

Hậu vệ

Pedro Porro: Sau khi ngồi dự bị ở trận đấu đầu tiên, nhường chỗ cho Marcos Llorente, Porro đã được vào đội hình chính trong trận gặp Saudi Arabia và từ đó, anh là hậu vệ phải không thể thay thế của Tây Ban Nha. Khả năng lên công về thủ của cầu thủ 26 tuổi góp phần giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup một cách áp đảo.

Sự kiên cường của Porro ở cánh phải sân là yếu tố then chốt giúp Tây Ban Nha tạo được ưu thế trong phòng ngự. Hậu vệ cánh của Tottenham đã thắng 11 pha tranh chấp bóng - chỉ có 4 hậu vệ thắng nhiều hơn anh. Khả năng tấn công của anh thì không thể nghi ngờ. Porro đã đóng góp 2 bàn thắng trong các trận đấu loại trực tiếp để đưa Tây Ban Nha đến trận chung kết.

Cubarsi và Cucurellas đã khiến hàng công Pháp im bặt

Pau Cubarsi: Anh là một tài năng đặc biệt ở vị trí trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 là minh chứng cho màn thể hiện của trung vệ 19 tuổi. Sự điềm tĩnh và kỹ thuật xử lý bóng điêu luyện của Cubarsi đã ảnh hưởng rất lớn đến cách Tây Ban Nha muốn kiểm soát trận đấu. Anh là hậu vệ có số lần chạm bóng nhiều thứ 2 giải đấu (776). Anh là hậu vệ chuyền bóng nhiều thứ 2 giải (671).

Màn trình diễn của Cubarsi trong trận chung kết gặp Argentina cũng rất xuất sắc. Không cầu thủ nào trên sân có nhiều pha phá bóng (6), đường chuyền chính xác (121) hay chạm bóng (139) hơn Cubarsi.

Aymeric Laporte: Nếu như tài năng trẻ Pau Cubarsi bước ra ánh sáng thế giới với tư duy đọc trận đấu già dặn trước tuổi thì người bọc lót cho anh chính là Aymeric Laporte. Trung vệ 32 tuổi tưởng như chỉ đá dự bị ở World Cup 2026 nhưng cuối cùng anh lại là vị trí không thể thay thế với 750 phút tổng cộng ở giải. Như vậy Laporte không nghỉ phút nào. Cầu thủ này đem lại sự vững chãi, bản lĩnh cùng khả năng tranh chấp trên không hoàn hảo.

Marc Cucurella: Như Porro, Cucurella đóng góp đáng kể vào cả khâu tấn công và phòng thủ. Những pha tranh chấp, leo biên của Cucurella giúp cánh trái tuyển Tây Ban Nha gần như là bất khả chiến bại. Cucurella cũng góp mặt trong nhiều tình huống tấn công, điền hình như pha gây sức ép khiến hậu vệ Saudi Arabia phản lưới ở vòng bảng.

Jude Bellingham: Đây là "cỗ máy" hoạt động không biết mệt mỏi của tuyển Anh. Bellingham thể hiện hình ảnh của một tiền vệ toàn năng: càn quét, thu hồi bóng và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm để tung ra những cú đấm quyết định. Với 6 bàn thắng ghi được ở giải, trong đó là nhiều pha dẫn bóng ghi bàn chẳng khác nào một tiền đạo, Bellingham cho thấy vai trò không thể thay thế của tuyển Anh.

Sự xuất sắc của cầu thủ 23 tuổi lớn tới nỗi anh đã “đá bay” Rodri khỏi vị trí tiền vệ trung tâm ở đội hình tiêu biểu của IFFHS. Rodri là cầu thủ xuất sắc nhất giải, người nắm giữ vận mệnh của tân vương Tây Ban Nha. Nhưng theo IFFHS thì Bellingham nổi bật hơn rõ ràng.

Ousmane Dembele: Với tốc độ cùng khả năng đi bóng khó lường bằng cả hai chân, Dembele là ngòi nổ tạo ra sự đột biến liên tục, xé nát các hệ thống phòng ngự đối phương. Anh ghi 6 bàn thắng và có 2 pha kiến ​​tạo ở giải đấu, bao gồm cả cú hat-trick vào lưới đội tuyển dự bị Na Uy trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Dembele cũng tạo ra số cơ hội nhiều thứ hai của VCK 2026 (18).

Michael Olise: Đây là sự bổ sung hoàn hảo ở khâu làm bóng. Olise mang đến nét thanh thoát, nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền "dọn cỗ" có độ chính xác cực cao. Vị trí số 1 trên danh sách kiến tạo của World Cup 2026 đã chứng minh cho tài năng của anh. Cầu thủ của Bayern Munich không ghi được bàn thắng nào suốt giải đấu, nhưng đã có tới 7 pha kiến ​​tạo - nhiều nhất của một cầu thủ trong một chiến dịch World Cup.

Lamine Yamal: Thần đồng bóng đá thế giới tiếp tục làm chao đảo giải đấu bằng sự tự tin, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng tự mình giải quyết trận đấu. Yamal khẳng định vị thế của một siêu sao thế hệ mới. Dù con số thống kê bàn thắng không bùng nổ, song ảnh hưởng thực sự của Yamal lên lối chơi của La Roja là rất lớn.

Khả năng đi bóng biến ảo, tư duy chơi bóng thông minh cùng sự tự tin đáng kinh ngạc giúp anh liên tục xé nát hàng thủ đối phương. Sự hiện diện của anh hút sự chú ý của số đông hậu vệ, mở ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội xung quanh khai thác.

Điểm nhấn đỉnh cao trong hành trình World Cup 2026 của Yamal chính là sự tỏa sáng ở các trận đấu then chốt. Anh trực tiếp đem về quả phạt đền quan trọng trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết, trước khi chơi ấn tượng trong trận chung kết nghẹt thở với Argentina. Haaland có thể thăng hoa hơn nhưng IFFHS vẫn chọn Yamal ở đội hình tiêu biểu.

Kylian Mbappe: Mbappe khẳng định đẳng cấp của chân sút hàng đầu thế giới. Không ai xứng đáng hơn anh ở đội hình tiêu biểu của giải. Với 10 bàn thắng, Mbappe đã lần thứ hai giành được Chiếc giày vàng World Cup - trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử làm được điều này.

Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải đấu với 22 bàn. Đối với một cầu thủ còn chưa bước qua tuổi 27, đó là một thành tích đáng kinh ngạc.

Ngoài số lượng bàn thắng, Mbappe còn gây ấn tượng ở những chỉ số khác. Trong suốt World Cup vừa qua, tiền đạo này đã thực hiện số pha rê bóng nhiều thứ hai (46) và có số cú sút nhiều nhất (41). Điều thú vị là anh lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhất (8).

Lionel Messi: Ở kỳ World Cup cuối cùng, Messi vẫn biết cách khiến cả thế giới phải ngả mũ. Với tấm băng đội trưởng, anh tiếp tục trình diễn những khoảnh khắc thiên tài, nhãn quan siêu việt và phẩm chất lãnh đạo kiệt xuất. Anh ghi 8 bàn thắng và có 4 pha kiến ​​tạo, trong đó cú hat-trick ở trận mở màn gặp Algeria.

Messi thường xuyên xoay chuyển cục diện trận đấu khi Argentina gặp khó khăn. Những nỗ lực phi thường của anh giúp Argentina ngược dòng hạ Ai Cập và Anh để tiến vào chung kết. Ngoài ra, Messi đã thực hiện nhiều pha rê bóng nhất (28), tạo ra nhiều cơ hội nhất (25) và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhất (8) giải.