ASEAN Cup 2026: Vì sao đội tuyển Việt Nam trở nên đặc biệt đáng xem?

TPO - Với hàng công gồm nhiều hảo thủ như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc...đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ trình diễn lối chơi bùng nổ ngay khi bước vào ASEAN Cup 2026 thay vì thói quen khởi động chậm như trước.

Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu trên hàng tấn công (ảnh M.D)

Tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 3-2 ngay tại "chảo lửa" Rajamangala trong trận chung kết lượt về sau khi khiến đối thủ nhận thất bại 1-2 trên sân Việt Trì ở lượt đi.

Đấy là giải đấu in đậm dấu ấn tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Thép Xanh Nam Định) với 7 bàn thắng. Hai trong số này là cú "đúp" vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi nói trên. Ở trận lượt về, Nguyễn Xuân Son chấn thương rời sân sớm nhưng cũng thời điểm trên, tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, ngược dòng đánh bại đối thủ.

Trước đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik gây không ít lo ngại tại vòng bảng khi hàng công chơi thiếu nét, bị các đối thủ "chiếu dưới" như Lào, Myanmar gây nhiều khó khăn. Trong cả 4 trận đấu với Lào, Myanmar, Philippines và Singapore, 45 phút đầu tiên luôn diễn ra bế tắc với đội tuyển Việt Nam và bàn thắng chỉ đến ở hiệp 2.

Nguyễn Xuân Son đang lấy lại phong độ sau chấn thương (ảnh M.D)

Hàng tấn công của ông Kim Sang-sik chỉ trở nên khởi sắc khi Nguyễn Xuân Son nhập cuộc. Không phải ngẫu nhiên, người trong cuộc đánh giá việc sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch cho tiền đạo gốc Brazil là một chiến thắng của bộ máy lãnh đạo VFF trước các đối thủ trong khu vực.

Dù sở hữu nhiều hảo thủ ở tuyến giữa như Nguyễn Hoàng Đức, Quang Hải nhưng HLV Kim Sang-sik thời điểm trên lại thiếu một trung phong đích thực đạt phong độ cao. Bên cạnh đó, hành lang cánh đội tuyển Việt Nam cũng không có những "máy chạy" sung mãn như Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu vốn giỏi cả công và thủ. Điều này khiến cho các pha phản công trở nên kém hiệu quả.

Diện mạo mới với dàn sao nhập tịch

ASEAN Cup 2026 đang khởi đầu với những tín hiệu tích cực đối với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò ông Kim Sang-sik vừa có màn rèn quân hoàn hảo trên sân Thái Nguyên bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar. Bốn bàn thắng đến từ những tình huống phối hợp tấn công nhanh, chia đều cho Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên, Phạm Xuân Mạnh và Đình Bắc.

Myanmar gần như không chống đỡ được các tình huống tấn công chớp nhoáng từ nhiều hướng. Dù không ghi bàn, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) vẫn để lại dấu ấn với các pha phối hợp hiệu quả, kiến tạo để đồng đội ghi bàn.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik thừa nhận với 3 cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Xuân Son và Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam đã mạnh hơn nhiều. "Tôi và các cộng sự nỗ lực để khai thác tối đa năng lực của họ. Chúng tôi đang xây dựng phương án chiến thuật, thể lực để mang đến diện mạo tốt hơn tại ASEAN Cup 2026"-nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết.

Điểm đặc biệt, cả Nguyễn Tài Lộc hoặc Đình Bắc đều có khả năng đá dạt cánh, trong khi Nguyễn Xuân Son mang dáng dấp trung phong đúng nghĩa với khả năng dứt điểm hoàn hảo bằng cả chân và đầu, sức mạnh tì đè và càn lướt tốt.

Thái Lan có dấu hiệu suy yếu, đặc biệt tại ASEAN Cup 2026 người Thái thiếu những quân bài quan trọng như Chanathip Songkrasin hay Theerathon Bunmathan. Indonesia và cả Malaysia đều gặp khó khăn về lực lượng. Trong bối cảnh trên, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng tấn công được đánh giá có sức mạnh bậc nhất khu vực.

Với đội hình trên, HLV Kim Sang-sik có thể thoải mái hơn trong việc thử nghiệm lối chơi mới giàu sức tấn công và trình diễn, tạo sức hút với giới mộ điệu.