Hàng trăm 'cao thủ' từ nhiều quốc gia hội tụ về miền đất võ

TPO - Diễn ra tại tỉnh Gia Lai từ ngày 2 - 5/8, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX quy tụ hàng trăm võ sư, võ sinh đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan, Maroc, Ý, Nga, Trung Quốc.

Ngày 21/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - năm 2026 với chủ đề "Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng".

Liên hoan diễn ra từ ngày 2-5/8 tại phường Quy Nhơn và một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm hiện tại, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX đã thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế với hơn 250 võ sư, võ sinh đến từ 9 quốc gia, cùng 43 đoàn trong nước đăng ký tham dự.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Bùi Trung Hiếu phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX không chỉ là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa tôn vinh những giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Việt Nam, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Ngoài ra, cũng là dịp để các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Võ cổ truyền Việt Nam nói chung và Võ cổ truyền Bình Định nói riêng.

Theo ông Hiếu, Gia Lai là cái nôi của Võ cổ truyền Việt Nam. Thời Tây Sơn được ghi nhận là giai đoạn hưng thịnh và phát triển rực rỡ nhất của Võ cổ truyền Bình Định, gắn liền với tên tuổi các thủ lĩnh phong trào nông dân Tây Sơn và những chiến công hiển hách của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Trải qua thời gian, võ cổ truyền đã tồn tại trên mảnh đất này gắn với nhu cầu sinh tồn và phát triển của cộng đồng, không ngừng được chọn lọc, nâng cao, trở thành một thành tố văn hóa đậm đà bản sắc, bám rễ ăn sâu vào đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Hồ sơ Võ cổ truyền Bình Định đang được trình UNESCO xem xét ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Trương Định.

Ngày 27/12/2012, Võ cổ truyền Bình Định được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, hồ sơ di sản đang được Việt Nam trình UNESCO xem xét ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh Võ cổ truyền Bình Định là niềm tự hào của địa phương. Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống, tỉnh hướng tới xây dựng võ cổ truyền trở thành môn thể thao thành tích cao, đây cũng là một trong những chiến lược phát triển văn hóa của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Theo bà Lịch, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch bảo tồn và phát huy võ cổ truyền giai đoạn 2026-2030 với nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, các võ sư, võ sinh và hệ thống lò võ được xác định là chủ thể giữ gìn, truyền dạy và lan tỏa giá trị của di sản. Tỉnh cũng xây dựng các chính sách hỗ trợ các lò võ, võ sư và võ sinh. Địa phương cũng từng bước phát triển võ cộng đồng, đưa vào giáo dục, rèn luyện trong nhà trường.

Một mục tiêu quan trọng khác là đưa Võ cổ truyền Bình Định trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai. Địa phương đang rà soát toàn bộ hệ thống lò võ để xây dựng các điểm tham quan, trải nghiệm, kết nối với các tour, tuyến du lịch, góp phần quảng bá di sản đến du khách trong và ngoài nước.