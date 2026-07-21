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Chủ tịch La Liga: 'FIFA đang phá hủy bóng đá'

Hương Ly

TPO - Người đứng đầu giải La Liga, ông Javier Tebas, cho rằng FIFA sẽ phá hỏng ngành công nghiệp bóng đá nếu chỉ tập trung vào các trận đấu ở đội tuyển.

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"Việc tăng số lượng đội tuyển tham dự World Cup là điều hoàn toàn vô nghĩa," ông Tebas phát biểu trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport.

"Ngành công nghiệp bóng đá không thể chỉ xoay quanh World Cup, dù đó là sự kiện quan trọng nhất. FIFA không nên để mọi thứ chuyển động quanh World Cup, vì các giải quốc nội mới là nền tảng cốt lõi duy trì và nâng đỡ bộ môn thể thao này", Chủ tịch Tebas chia sẻ tiếp.

"Họ đang phá hủy một ngành công nghiệp tạo ra hàng chục nghìn việc làm, chỉ để phục vụ cho một sự kiện kéo dài 40 ngày với sự tham gia của một số ít cầu thủ. Chúng ta cần cắt giảm số lượng trận đấu cấp đội tuyển và tập trung bảo vệ bóng đá quốc nội ở mọi cấp độ. Họ không nhận ra điều đó và đang đưa ra những quyết định một cách vô trách nhiệm", người đứng đầu La Liga tuyên bố.

Ông Tebas nêu quan điểm cá nhân về việc Chủ tịch Infantino nên từ chức vì những lùm xùm gần đây, đặc biệt là bê bối tiền đạo Balogun được hoãn án treo giò để đá vòng 16 đội World Cup 2026.

"Họ may mắn vì Bỉ loại Mỹ, nếu không một vụ bê bối lớn đã có thể nổ ra. FIFA tự ý quyết định mọi thứ vì lợi ích riêng của họ, chứ hoàn toàn không vì bóng đá. Những phút tạm nghỉ để cầu thủ uống nước là trò đùa. Ở La Liga chúng tôi cũng có quy định đó, nhưng chỉ áp dụng khi thời tiết thực sự quá nóng. Còn ở Mỹ, các SVĐ đều có điều hòa không khí, đến mức tôi ngồi trên khán đài còn phải khoác thêm áo len. Đó chỉ là sự dối trá", Chủ tịch Tebas chỉ trích.

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Chủ tịch FIFA Infantino liên tục hứng chỉ trích từ đầu World Cup 2026.

FIFA liên tục hứng chỉ trích từ trước, trong và sau giải đấu. Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, cá nhân Chủ tịch Infantino và FIFA bị Hiệp hội các CLB châu Âu, La Liga lên án vì quyết định tăng số đội dự World Cup 2026 lên 48. Khi giải đấu khởi tranh, FIFA gây rúng động vì quyết định tạm hoãn án treo giò cho Balogun.

Chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA công khai chống đối FIFA, gọi việc Balogun được ra sân ở vòng 16 đội World Cup 2026 là trò đùa.

Mới đây, truyền thông châu Âu rộ tin FIFA có kế hoạch tiếp tục tăng số lượng đội dự World Cup. Cụ thể, tại World Cup 2030, FIFA có thể tăng lên 64 đội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ, Alejandro Dominguez, thông báo trên mạng xã hội X: "FIFA sẽ nới rộng quy mô World Cup 2030 lên 64 đội".

Làng túc cầu tiếp tục tranh luận gay gắt về khả năng World Cup 2030 nới rộng số đội tham dự. Chủ tịch Ceferin của UEFA gọi đây là quyết định tồi.

Hương Ly
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