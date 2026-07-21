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3 võ sĩ Ninh Bình đoạt 9 huy chương tại Giải Jujitsu châu Á 2026

Minh Đức

TPO - Ba vận động viên của đội tuyển Jujitsu Ninh Bình đã thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 9 huy chương, gồm 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển Jujitsu Việt Nam tại Giải Jujitsu Vô địch trẻ châu Á 2026 diễn ra ở Kazakhstan.

Giải đấu quy tụ 652 võ sĩ đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở các nhóm tuổi U16, U18, U21 và hệ vô địch (Adults). Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự với 22 vận động viên, trong đó Ninh Bình đóng góp 3 gương mặt gồm Trần Hồng Ân, Trần Thị Thanh Hà và Phạm Tường Vy.

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Vận động viên Phạm Tường Vy giành Huy chương Vàng nội dung U21 Fighting.

Kết thúc giải đấu, Trần Hồng Ân xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng ở các nội dung U21 Newaza, U21 Fighting và Vô địch Full Contact. Trần Thị Thanh Hà mang về 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc tại các nội dung U21 Newaza, U21 Fighting, Vô địch Fighting và Vô địch Full Contact. Trong khi đó, Phạm Tường Vy giành 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ở các nội dung U21 Fighting và Vô địch Full Contact.

Thành tích ấn tượng của ba võ sĩ tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo, huấn luyện môn Jujitsu của Ninh Bình, đồng thời cho thấy sự phát triển vững chắc của thể thao thành tích cao địa phương, góp phần nâng cao vị thế của Jujitsu Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Minh Đức
#Giải Jujitsu Vô địch trẻ châu Á #Đội tuyển Jujitsu #Đội tuyển Jujitsu Ninh Bình

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