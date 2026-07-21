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Nữ võ sĩ Lò Thị Phung đấu giá 2 HCV châu Á để giúp đồng bào Lai Châu sau lũ

Trọng Đạt

TPO - Nữ võ sĩ Lò Thị Phung, người vừa giành HCV Giải Jiujitsu châu Á tại Kazakhstan, đã quyết định bán đấu giá hai tấm huy chương vàng quý giá để gây quỹ hỗ trợ người dân xã Mường Than (Lai Châu) khắc phục hậu quả trận lũ quét.

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Vừa trở về từ Kazakhstan sau khi giành HCV tại Giải Jiujitsu châu Á 2026, nữ võ sĩ Lò Thị Phung đã quyết định bán đấu giá hai tấm HCV châu Á ở giải MMA và Jiujitsu để quyên góp hỗ trợ người dân xã Mường Than (Lai Châu) khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Với võ sĩ Lò Thị Phung, mỗi tấm huy chương đều mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp thi đấu của cô. HCV MMA châu Á là dấu mốc của sự kiên cường và tinh thần không bỏ cuộc, còn HCV Jiujitsu châu Á là thành quả của bản lĩnh và sự bền bỉ trên đấu trường quốc tế.

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Tuy nhiên, trước những thiệt hại nặng nề mà người dân quê hương phải gánh chịu sau trận lũ quét, nữ võ sĩ sinh năm 1998 mong muốn những kỷ vật quý giá nhất của mình có thể mang lại giá trị thiết thực hơn.

"Tôi muốn hai kỷ vật vô giá trong đời võ sĩ này sẽ mang trên mình một sứ mệnh mới, trở thành nguồn hỗ trợ thiết thực để giúp đồng bào Mường Than sớm ổn định cuộc sống sau lũ", Lò Thị Phung chia sẻ.

Trong làng võ Việt Nam, rất ít vận động viên có thể cùng lúc giành HCV châu Á ở hai môn MMA và Jiujitsu - hai nội dung có đặc thù hoàn toàn khác nhau. Đằng sau thành tích ấy là nhiều năm tập luyện gian khổ, những chấn thương và không ít lần đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Đó cũng là đỉnh cao danh vọng và là niềm tự hào lớn nhất trong sự nghiệp của một vận động viên.

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Sinh ra và lớn lên tại Lai Châu, Lò Thị Phung từng là giáo viên mầm non trước khi theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Bên cạnh thi đấu, cô cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật.

Quyết định đấu giá hai tấm huy chương không chỉ cho thấy tấm lòng nhân ái của Lò Thị Phung, mà còn khẳng định giá trị của một nhà vô địch không chỉ được đo bằng thành tích trên sàn đấu, mà còn bằng trách nhiệm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Trọng Đạt
#Lò Thị Phung #HCV #Lai Châu #đấu giá #từ thiện #võ thuật #trận lũ

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