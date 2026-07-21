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Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Đặng Lai

TPO - Chỉ còn 3 ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á. Lịch thi đấu của đội tuyển là mối quan tâm của người hâm mộ lúc này...

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Đội tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026 với tâm thế của nhà đương kim vô địch khu vực. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đi trên hành trình vòng bảng không hề đơn giản.

Theo kết quả bốc thăm, tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng các Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Trong số này, Indonesia được nhận diện là thách thức lớn nhất đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng. Khó khăn cho Việt Nam là đội sẽ đá trận đại chiến bảng A trên đất Indonesia. Thế nên sẽ không dễ để nhà ĐKVĐ lấy điểm ở chảo lửa của đối thủ.

Bên cạnh đó, Singapore cũng luôn là đối thủ tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Với lối chơi biết mình biết ta, Singapore luôn là tập thể rất khó chịu. Việc họ trở thành đội Đông Nam Á đầu tiên vượt qua vòng loại Asian Cup 2027 là minh chứng.

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Dù vậy, với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng phong độ ổn định, tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhất cho tấm vé đi tiếp với vị trí dẫn đầu.

Khởi đầu của Việt Nam sẽ từ dễ đến khó. Trận đầu tiên, các cầu thủ sẽ di chuyển sang Thái Lan làm khách của Timor Leste (Timor Leste mượn sân của Thái Lan). Ngày 31 tháng 7, Việt Nam sẽ trở về Mỹ Đình tiếp Singapore. Trận đấu quan trọng nhất sẽ diễn ra vào ngày 3/8 trên đất Indonesia và cuối cùng, Việt Nam trở về đón tiếp Campuchia. Tất cả các trận đấu của nhà đương kim vô địch sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình.

Bước vào giải đấu với vị thế nhà vô địch mang lại không ít áp lực, nhưng đây cũng là động lực lớn để toàn đội khẳng định bản lĩnh. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự và chiến thuật của HLV Kim Sang-sik đang mang đến niềm tin lớn cho người hâm mộ về một chiến dịch thành công rực rỡ tiếp theo của bóng đá Việt Nam.

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Đặng Lai
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