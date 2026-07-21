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Cầu thủ Argentina duy nhất không quay lưng khi Tây Ban Nha ăn mừng vô địch

Hương Ly

TPO - Flaco Lopez vẫn chứng kiến khoảnh khắc toàn đội Tây Ban Nha nâng cúp. Trong khi đó, phần còn lại của Argentina đều quay lưng và nhìn hướng khác.

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Marca, trang tin thể thao Tây Ban Nha, chỉ trích Argentina vì loạt hành động thiếu fair-play sau trận chung kết World Cup 2026. Marca viết: "Không hiểu vì lý do gì, phần lớn cầu thủ Argentina đều quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp vô địch. Trước đó, họ cũng không xếp hàng để chúc mừng nhà vô địch World Cup 2026".

Trang báo Tây Ban Nha tiếp tục chỉ trích: "Trước đó, các cầu thủ Tây Ban Nha lập nên hàng rào, vỗ tay cho Messi và đồng đội khi tiến lên bục nhận huy chương. Đến nay, Argentina chưa một lời giải thích cho hành động của họ, dù điều đó có lẽ đến từ việc cảm xúc của toàn đội Argentina đã sụp đổ".

Tranh cãi tiếp tục nổ ra trên mạng xã hội khi đông đảo CĐV tố nhà vô địch World Cup 2022 để lại hình ảnh xấu xí. Các góc quay từ khán đài cho thấy chỉ một cầu thủ Argentina không quay lưng lại, dám đối diện sự thật để theo dõi màn nâng cúp của Tây Ban Nha. Đó là tiền vệ Flaco Lopez và anh được ca ngợi vì điều này.

Marca tiếp tục tố cầu thủ Argentina cố tình kiếm chuyện với đối thủ. Cụ thể, bên ngoài bục trao giải, va chạm xảy ra giữa Paredes và Eric Garcia. "Các góc máy cho thấy Paredes cố tình túm cổ Garcia trước khi cầu thủ 2 đội lao vào nhau. Trong màn ẩu đả, Gavi ngã xuống. Cuối cùng, HLV Lionel Scaloni phải tách học trò ra", Marca viết.

Argentina còn bị lên án vì loạt sự cố xảy ra trong trận đấu. Đầu tiên là pha bóng Enzo Fernandez phạm lỗi thô bạo với Cubarsi. Lionel Messi cũng bị chế nhạo vì tình huống đề nghị trọng tài rút thẻ đỏ cho Marc Cucurella, dựa vào luật mới - cầu thủ sẽ bị truất quyền thi đấu nếu dùng tay che miệng trong lúc nói chuyện. Dù vậy, các góc quay chậm cho thấy Cucurella chỉ khẽ chạm tay vào môi và không có hành động che miệng để nói xấu, lăng mạ đồng nghiệp.

Đội bóng xứ Tango đã thua toàn diện trước Argentina từ thế trận, tỷ số cho đến hình ảnh để lại sau chung kết World Cup 2026. Trước Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch bất lực khi cầm bóng chưa đến 30% và không thực hiện nổi một pha dứt điểm trong 90 phút chính thức. Cho đến khi Ferran Torres ghi bàn mở tỷ số, Argentina chưa dứt điểm.

Messi và đồng đội nỗ lực vực dậy ở phút cuối, trong thế thiếu người nhưng không thể tìm thấy bàn thắng để kéo trận đấu vào loạt luân lưu.

Hương Ly
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