Nam Mỹ nhất quyết chọn phương án 64 đội, tuyển Việt Nam thêm hy vọng tham dự World Cup 2030

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), ông Alejandro Dominguez, vừa chia sẻ thông điệp hào hứng về World Cup 2030. Ông tuyên bố đây sẽ là "một cơ hội tuyệt vời cho bóng đá" và tái khẳng định mong muốn mở rộng quy mô giải đấu lên 64 đội tuyển.

Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, người đứng đầu CONMEBOL đã đăng tải đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ của bóng đá Nam Mỹ kèm dòng trạng thái đầy tự hào: "Kỳ World Cup tiếp theo sẽ diễn ra trên sân nhà! Năm 2030, giải đấu sẽ cập bến Uruguay, Argentina và Paraguay".

Ông Dominguez nhấn mạnh rằng việc tổ chức giải đấu kỷ niệm bách niên (World Cup Centenario) chính là thời điểm vàng để thực hiện một bước ngoặt lịch sử: "Đây là thời điểm lý tưởng để nâng tổng số đội tuyển tham dự từ 48 lên 64 đội, mở ra cơ hội tranh tài lớn chưa từng có cho bóng đá toàn cầu".

World Cup 2030 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu tròn một thế kỷ kể từ ngày giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ra đời. Để tri ân lịch sử, ba quốc gia Nam Mỹ gồm Uruguay (vô địch năm 1930), Argentina (á quân năm 1930) và Paraguay sẽ đảm nhận vai trò đăng cai các trận đấu mở màn.

Các quốc gia Nam Mỹ như Paraguay ủng hộ phương án 64 đội

Theo kế hoạch ban đầu, mỗi quốc gia Nam Mỹ sẽ chỉ tổ chức một trận đấu ra quân. Tuy nhiên, nếu đề xuất nâng lên 64 đội của CONMEBOL được FIFA chấp thuận, các nước này hoàn toàn có khả năng đăng cai ít nhất là trọn vẹn cả một bảng đấu.

Toàn bộ phần còn lại của giải đấu sẽ diễn ra tại liên minh gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức trải dài trên 6 quốc gia thuộc 3 châu lục khác nhau. Trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 21/7/2030.

Hiện tại, cuộc đua giành quyền tổ chức trận đấu cuối cùng vẫn đang vô cùng kịch tính giữa các sân vận động danh tiếng như Santiago Bernabeu (Madrid), Camp Nou (Barcelona) hay Hassan II tại Casablanca (Morocco).

Những gì đang diễn ra cho thấy các đội tuyển trung bình của thế giới như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia... hoàn toàn có hy vọng tham dự World Cup 2030. Thời gian tới, FIFA sẽ chính thức họp để thông qua vấn đề này và khi ấy, lá phiếu quan trọng từ CONMEBOL sẽ góp tiếng nói lớn.