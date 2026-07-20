Scaloni để ngỏ tương lai sau thất bại ở chung kết World Cup 2026

TPO - HLV Lionel Scaloni cho biết ông cần thời gian để suy nghĩ về tương lai sau khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, đồng thời thừa nhận đối thủ đã chơi tốt hơn trong trận đấu tại New Jersey.

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026 diễn ra trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), HLV Lionel Scaloni không đưa ra cam kết về việc tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào cuối năm nay.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân 48 tuổi cho biết ông sẽ trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA), song cần thêm thời gian trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

HLV Scaloni rất buồn sau thất bại của đội tuyển Argentina.

“Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch AFA, nhưng về cơ bản tôi đã có ý tưởng về điều mình muốn làm. Trước mắt, tôi sẽ hoàn thành hợp đồng rồi xem điều gì sẽ xảy ra”, Scaloni phát biểu.

“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ vì không biết liệu chúng tôi có thể làm được điều gì lớn lao như thế này thêm một lần nữa hay không. Chúng tôi cần trao đổi. Tôi biết ơn Chủ tịch AFA vì đã trao cho tôi cơ hội này”, nhà cầm quân của Albiceleste nói thêm.

Scaloni bắt đầu dẫn dắt Argentina từ năm 2018 trên cương vị tạm quyền trước khi được bổ nhiệm chính thức. Dưới sự dẫn dắt của ông, Albiceleste giành chức vô địch Copa America 2021, bảo vệ thành công danh hiệu này năm 2024 và đăng quang World Cup 2022 tại Qatar. Năm 2023, ông ký gia hạn hợp đồng đến hết World Cup 2026.

Tại MetLife, Argentina đã ở rất gần việc kéo trận đấu tới loạt luân lưu nhưng bàn thắng của Ferran Torres ở hiệp phụ thứ hai khiến họ đánh mất cơ hội bảo vệ ngôi vương. Đây cũng là trận đấu khép lại hành trình đầy nhọc nhằn của đội bóng áo sọc xanh - trắng tại giải năm nay.

Trên đường vào chung kết, Argentina liên tiếp tạo nên những cuộc lội ngược dòng trước Cape Verde, Ai Cập và Anh. Tuy nhiên, trước một Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội và duy trì cường độ cao trong suốt 120 phút, đội bóng của Scaloni không thể tái hiện điều kỳ diệu.

Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn trong trận chung kết. “Họ tốt hơn chúng tôi, đó là sự thật. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ những gì các cầu thủ đã làm được. Chúng tôi biết cách chiến thắng và cũng phải biết cách chấp nhận thất bại. Hôm nay, chúng tôi cho thấy mình biết thua cuộc như thế nào”, ông nói.

Scaloni cũng dành những lời tri ân đặc biệt cho các học trò sau khi Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận đấu cuối cùng của World Cup. “Tôi chỉ muốn cảm ơn nhóm cầu thủ này. Họ là những chiến binh. Họ đã cống hiến tất cả những gì có thể. Khi một đội bóng đã để lại mọi thứ trên sân như hôm nay, rất khó để trách cứ điều gì”, ông nhấn mạnh.