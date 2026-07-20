Ẩu đả sau trận chung kết biến Argentina thành kỷ lục gia thẻ đỏ trong lịch sử World Cup

TPO - Argentina vừa nhận tới 2 thẻ đỏ ở trận chung kết thua Tây Ban Nha 0-1, một trong số đó đến ở những phút căng thẳng khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Như vậy, Argentina trở thành đội tuyển bị đuổi người nhiều nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.

Trận chung kết World Cup 2026 đang để lại một hình ảnh xấu xí từ các nhà cựu vô địch thế giới. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng 1-0 thuộc về Tây Ban Nha, một vụ hỗn chiến đã nổ ra trên sân. Tâm điểm của vụ bê bối này gọi tên tiền vệ Leandro Paredes.

Paredes đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài vì những hành vi bạo lực nhắm vào các cầu thủ Tây Ban Nha. Căng thẳng bắt đầu khi nhiều cầu thủ dự bị của Tây Ban Nha tràn vào sân để ăn mừng chức vô địch thế giới.

Trong cơn thất vọng vì mất cúp, ngôi sao của Albiceleste đã không giữ được sự bình tĩnh. Hậu vệ phải Nahuel Molina bị cáo buộc đã tung một cú đấm vào bụng đối thủ. Ngay sau đó, Leandro Paredes tiến tới bóp cổ hậu vệ Eric García của Tây Ban Nha. Khi Gavi lao vào cố gắng can ngăn và đẩy Paredes ra, cầu thủ 32 tuổi thuộc biên chế Boca Juniors đã lập tức nổi điên, liên tục tung những cú đấm thẳng vào mặt và vật ngã Gavi xuống sân.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Paredes

Hành vi phi thể thao của Paredes đã châm ngòi cho một cuộc xô xát hỗn loạn giữa thành viên hai đội bóng, buộc ban huấn luyện và các lực lượng chức năng phải vất vả can thiệp để hạ hỏa những quả đầu nóng. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp cho Paredes, biến anh thành cầu thủ thứ hai của Argentina bị truất quyền thi đấu ở trận này sau khi tiền vệ Enzo Fernandez cũng phải nhận thẻ vàng thứ hai trước đó ít phút.

Những gì đang xảy ra biến Argentina thành đội bóng bạo lực nhất trong các trận chung kết World Cup. Họ dự chung kết 7 lần thì nhận tới 4 thẻ đỏ, chính thức trở thành đội bóng nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử chung kết Cúp thế giới. Đó là những án phạt dành cho Pedro Monzon và Gustavo Dezotti ở chung kết 1990, Enzo và Paredez ở chung kết 2026.

Hành động bộc phát của Paredes và các đồng đội đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn quốc tế. Nhiều cựu danh thủ tham gia bình luận trên sóng truyền hình như Alan Shearer và Gary Neville đã thẳng thắn dùng từ "đáng xấu hổ" và "nhục nhã" để mô tả cách hành xử của nhà cựu vương.