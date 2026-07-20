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Rodri bước vào ngôi đền huyền thoại sau chức vô địch World Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Chức vô địch World Cup 2026 cùng tuyển Tây Ban Nha giúp Rodri đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 11 trong bóng đá nam hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu gồm World Cup, UEFA Champions League và Quả bóng vàng (Ballon d'Or).

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Tiền vệ 30 tuổi lập kỳ tích sau khi cùng tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ ở chung kết World Cup 2026. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres ghi ở phút 106 sau pha kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, mang về chức vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử cho La Roja.

Rodri tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh trong hành trình đăng quang của Tây Ban Nha. Theo thống kê của FIFA, anh là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền nhất, di chuyển quãng đường nhiều nhất và có số lần tham gia vào các tình huống bóng nhiều nhất tại World Cup 2026.

Rodri đã khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng danh hiệu cao quý nhất dành cho một cá nhân khi được FIFA trao Quả bóng vàng World Cup, vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, trong đó có Messi.

Trước đó hai năm, Rodri giành Quả bóng vàng sau mùa giải thành công cùng CLB Manchester City và đội tuyển quốc gia. Anh góp công lớn giúp Man City bảo vệ chức vô địch Premier League lần thứ tư liên tiếp, đồng thời cùng Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024.

Ở mùa giải 2022/23, Rodri cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết Champions League với Inter Milan, giúp Man City lần đầu vô địch châu Âu và hoàn tất cú ăn ba lịch sử.

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Với chức vô địch World Cup 2026, Rodri chính thức gia nhập nhóm những huyền thoại từng chinh phục đủ ba danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nam.

Sir Bobby Charlton là người đầu tiên lập nên kỳ tích này. Sau đó, Gerd Müller, Franz Beckenbauer và Paolo Rossi lần lượt nối bước. Đầu những năm 2000, Zinedine Zidane và Rivaldo góp mặt trong danh sách, trước khi Ronaldinho và Kaká tiếp tục hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu.

Sau quãng thời gian kéo dài 15 năm không có thêm cái tên mới, Lionel Messi trở thành cầu thủ thứ chín sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina. Đến năm 2025, Ousmane Dembélé là người thứ 10, và giờ đây Rodri trở thành cái tên mới nhất góp mặt trong nhóm 11 huyền thoại sở hữu World Cup, Champions League và Quả bóng vàng.

Trọng Đạt
#Rodri #World Cup 2026 #Tây Ban Nha #Ballon d'Or #Champions League #bóng đá #lịch sử

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