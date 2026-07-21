Lionel Messi không cùng tuyển Argentina về nước sau thất bại ở chung kết World Cup

TPO - Hầu hết các thành viên của đội tuyển Argentina vừa đáp chuyến bay trở về quê nhà sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, thủ quân Lionel Messi đã ở lại Mỹ. Sự vắng mặt của anh trong chuyến trở về này đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Theo cơ quan quản lý cảng hàng không Argentina, phần lớn các tuyển thủ đã hạ cánh xuống thủ đô Buenos Aires. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) trước đó xác nhận một số thành viên sẽ không đi cùng chuyến bay này, và hình ảnh truyền hình trực tiếp cho thấy siêu sao Lionel Messi không xuất hiện cùng các đồng đội khi bước xuống từ chuyên cơ.

Lý do khá đơn giản. Messi ở lại Mỹ để cùng Inter Miami tiếp tục tranh tài ở MLS. Ngày 23/7, đội bóng của anh gặp Chicago Fire và ngày 26/7 là chuyến hành quân đến Canada đấu CF Montreal. Messi có thể nghỉ trận đấu với Chicago Fire để lấy lại hoàn toàn 100% thể trạng.

Dù thiếu vắng đội trưởng huyền thoại, không khí đón tiếp tại sân bay vẫn diễn ra trang trọng. HLV Lionel Scaloni cùng các học trò bước đi trên thảm đỏ trong tiếng nhạc chào mừng. Phía ngoài đại bản doanh AFA, hàng nghìn người hâm mộ đã kiên nhẫn bám trụ dưới cơn mưa rào và cái lạnh giá rét. Họ mang theo cờ rợp trời, giơ cao những chiếc ô xanh - trắng truyền thống để chờ đón những đứa con cưng trở về.

Đây rõ ràng không phải là kịch bản ăn mừng rực rỡ như cách đây 4 năm, khi hàng triệu người tràn ra đường phố để ăn mừng chức vô địch World Cup 2022. Dù vậy, người dân Argentina vẫn chọn cách đối xử với đội tuyển như những người hùng.

CĐV tên Marga Ledezma (36 tuổi), xúc động chia sẻ: "Người Argentina chúng tôi vẫn sẽ ăn mừng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Messi vì tất cả những năm tháng anh ấy mang lại hạnh phúc cho chúng tôi, và mong anh ấy sẽ tiếp tục cống hiến cho đội tuyển. Dù vấp ngã hay gục ngã, chúng tôi vẫn sẽ đứng dậy và tiếp tục tiến bước".

Nhiều cổ động viên nhấn mạnh rằng hành trình tại giải đấu năm nay - đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh ở bán kết - đã mang lại giá trị tinh thần vô giá, gắn kết người dân cả nước lại gần nhau hơn. Không ít người cũng thừa nhận Tây Ban Nha xứng đáng vô địch, nhưng họ vẫn đầy tự hào về những gì đội nhà đã cống hiến.