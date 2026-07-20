Quảng Trị thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

TPO - Chỉ trong hai ngày 18 và 19/7, công an tỉnh Quảng Trị đã thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia và công tác xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập 4 tổ thu nhận mẫu tại các điểm cố định ở công an cấp xã.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập 4 tổ thu nhận mẫu tại các điểm cố định ở công an cấp xã. Đồng thời, 2 tổ công tác lưu động được bố trí đến tận nhà lấy mẫu đối với các trường hợp thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo công an tỉnh Quảng Trị, quy trình thu nhận mẫu được triển khai chặt chẽ, gồm các bước đối chiếu, xác minh thông tin thân nhân, thu nhận dữ liệu tích hợp và lấy mẫu ADN theo đúng quy định.

Toàn bộ mẫu sau khi thu nhận sẽ được quản lý, lưu trữ và đồng bộ với cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau hai ngày triển khai đồng loạt, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học phục vụ công tác giám định, mà còn là niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm lại thông tin người thân hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp nhiều anh hùng liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình, qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.