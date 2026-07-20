Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quảng Trị thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Hoàng Nam

TPO - Chỉ trong hai ngày 18 và 19/7, công an tỉnh Quảng Trị đã thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia và công tác xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

9bbc1f8e-e3c6-41a0-91ef-29ce83ca6fab.png
Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập 4 tổ thu nhận mẫu tại các điểm cố định ở công an cấp xã.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ, công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập 4 tổ thu nhận mẫu tại các điểm cố định ở công an cấp xã. Đồng thời, 2 tổ công tác lưu động được bố trí đến tận nhà lấy mẫu đối với các trường hợp thân nhân cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo công an tỉnh Quảng Trị, quy trình thu nhận mẫu được triển khai chặt chẽ, gồm các bước đối chiếu, xác minh thông tin thân nhân, thu nhận dữ liệu tích hợp và lấy mẫu ADN theo đúng quy định.

Toàn bộ mẫu sau khi thu nhận sẽ được quản lý, lưu trữ và đồng bộ với cơ sở dữ liệu ADN quốc gia để phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sau hai ngày triển khai đồng loạt, lực lượng chức năng đã thu nhận hơn 1.000 mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, mỗi mẫu ADN không chỉ là dữ liệu khoa học phục vụ công tác giám định, mà còn là niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình đã nhiều năm mong mỏi tìm lại thông tin người thân hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giúp nhiều anh hùng liệt sĩ được trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình, qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Hoàng Nam
#Công an tỉnh Quảng Trị #Cục C06 #mẫu ADN #hài cốt liệt sĩ #thân nhân #cơ sở dữ liệu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe