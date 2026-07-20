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Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/7.

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Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: IT.

Ông Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán thành phố Đà Nẵng, trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Hành chính công, đại học chuyên ngành Kiến trúc, cử nhân Ngữ văn Anh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết) và khóa 14.

Ông Nguyễn Hoài Anh kinh qua nhiều chức vụ tại tỉnh Bình Thuận (cũ), từng đảm nhiệm cương vị: Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 7/2025, ông Nguyễn Hoài Anh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Từ tháng 9/2025, ông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo hiện gồm Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và 5 Thứ trưởng: Nguyễn Hoài Anh (Thứ trưởng Thường trực), Y Vinh Tơr, Y Thông, Nguyễn Hải Trung và Nông Thị Hà.

Luân Dũng
#Nguyễn Hoài Anh #Thanh Hóa #Thứ trưởng #Bổ nhiệm #Chính phủ #Bộ Dân tộc và Tôn giáo

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