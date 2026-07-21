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Sức khỏe

Chuyên gia bàn giải pháp hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột cho trẻ sinh mổ từ công thức Synbiotic đặc chế

P.V

Làm sao để trẻ sinh mổ có được đề kháng vững vàng như trẻ sinh thường là trăn trở lớn của nhiều bậc cha mẹ hiện đại. Tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026, các chuyên gia y tế đầu ngành đã thảo luận và đồng thuận đưa ra giải pháp từ công thức Synbiotic đặc chế nhằm hỗ trợ tối ưu việc khôi phục hệ vi sinh đường ruột cho trẻ ngay từ giai đoạn đầu đời, mở ra hướng đi mới giúp bù đắp khoảng trống miễn dịch.

Bổ sung dưỡng chất không hiệu quả khi đường ruột chưa sẵn sàng

Sinh mổ là phương pháp y khoa giúp bảo đảm an toàn cho nhiều cuộc vượt cạn, tuy nhiên lại vô tình khiến trẻ bỏ lỡ nguồn lợi khuẩn tự nhiên từ mẹ qua ngả sinh thường. Sự thiếu hụt lợi khuẩn đầu đời này tạo ra một "khoảng trống miễn dịch" lớn, thúc đẩy các người mẹ tìm kiếm giải pháp chủ động bù đắp đề kháng cho con từ sớm bằng cách bổ sung vi chất hay các dưỡng chất từ bên ngoài.

Tuy nhiên, việc bổ sung dưỡng chất không thể phát huy hiệu quả nếu hệ vi sinh đường ruột không cân bằng. Đường ruột cũng là nơi tập trung khoảng 70–80% mô miễn dịch của cơ thể. Nói cách khác, khi hệ vi sinh mất cân bằng, dưỡng chất nạp vào khó được hấp thu và tận dụng tối ưu, đồng thời hệ miễn dịch cũng không có điều kiện phát triển và hoạt động hiệu quả.

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Giải pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học giúp giải tỏa áp lực và nỗi lo đề kháng của các người mẹ sinh mổ hiện đại

Khác biệt cốt lõi ở hệ vi sinh đường ruột trẻ sinh mổ

Sự mất cân bằng này đặc biệt phổ biến ở trẻ sinh mổ, nhóm thường ghi nhận sự thiếu hụt nghiêm trọng chủng lợi khuẩn thiết yếu Bifidobacteria ngay từ những ngày đầu chào đời.

Chủ đề này đã được thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026 (diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo Dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á - SEA Nutrition Congress 2026 do tập đoàn dinh dưỡng Danone phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức). Các báo cáo khoa học tại hội nghị chỉ rõ: sự chậm trễ thiết lập hệ vi sinh không chỉ gây loạn khuẩn đường ruột, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trục ruột – não mà còn tác động tiêu cực đến hệ miễn dịch, khiến trẻ nhạy cảm, dễ ốm vặt, và phần nào giảm đi sự hứng thú tự do khám phá thế giới xung quanh.

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Các chuyên gia đầu ngành bàn về giải pháp phục hồi hệ vi sinh đầu đời cho trẻ sinh mổ tại Hội nghị Khoa học Toàn quốc 2026.

Hướng tiếp cận từ Synbiotic đặc chế

Để hỗ trợ khắc phục sự thiếu hụt chủng khuẩn Bifidobacteria này, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm kiếm giải pháp tái thiết lập hệ sinh thái đường ruột một cách chủ động.

Tại hội nghị, Phó Giáo sư Amber Chiou, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai (Đại học Bách khoa Hong Kong, Trung Quốc), cho biết công thức Synbiotic đặc chế, sự kết hợp lợi khuẩn Bifidobacterium breve M-16V với hỗn hợp chất xơ Prebiotics scGOS/lcFOS theo tỷ lệ 9:1, có khả năng hỗ trợ tái lập hệ vi sinh đường ruột ở trẻ sinh mổ.

Được phát triển bởi viện nghiên cứu Nutricia, công thức Synbiotic đặc chế vận hành theo nguyên lý "Gieo mầm và Nuôi dưỡng" (Seed and Feed): vừa trực tiếp bổ sung chủng lợi khuẩn thiết yếu, vừa cung cấp nguồn thức ăn chuyên biệt để nuôi dưỡng chúng. Sự phối hợp nhịp nhàng này hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ nhanh chóng thiết lập trạng thái cân bằng khỏe mạnh.

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PGS Amber Chiou - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thực phẩm Tương lai (Đại học Bách khoa Hong Kong) trình bày tại hội nghị Khoa học toàn quốc 2026

Kết quả thực chứng lâm sàng được công bố tại hội nghị cho thấy, khi đường ruột của trẻ sinh mổ được hỗ trợ kịp thời bởi Synbiotic đặc chế, nguy cơ mắc các tình trạng nhiễm trùng và ốm vặt thường xuyên giảm tới 3 lần. Đặc biệt, nguy cơ phải sử dụng kháng sinh trong những năm đầu đời của trẻ cũng thấp hơn đến 5 lần so với nhóm đối chứng. Khi nền tảng đề kháng vững vàng và trục ruột - não vận hành trơn tru, trẻ sẽ có điều kiện tốt nhất để phát triển trí não, tự do trải nghiệm và phát huy tối đa tiềm năng phát triển.

Đồng hành cùng cha mẹ bằng các giải pháp dựa trên bằng chứng khoa học

Khởi đầu bằng phương pháp sinh mổ không phải là bất lợi dài hạn, nếu cha mẹ thấu hiểu cơ thể con và có cách chăm sóc đề kháng phù hợp, đúng khoa học.

Với hơn 100 năm đổi mới dinh dưỡng và hơn 50 năm nghiên cứu dinh dưỡng cho trẻ, tập đoàn Danone đã phát triển nhiều giải pháp hỗ trợ chuyên biệt. Việc ứng dụng Synbiotic đặc chế trong các sản phẩm dinh dưỡng thể hiện định hướng đồng hành của Danone cùng cha mẹ trong chăm sóc trẻ sinh mổ. Bằng cách bù đắp đúng cách, khôi phục hệ vi sinh đường ruột và xây dựng hệ miễn dịch vững vàng ngay từ những năm đầu đời, mỗi em bé sinh mổ đều có thể sẵn sàng cho một tương lai khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

P.V
#hệ vi sinh #trẻ sinh mổ #Synbiotic #bổ sung đề kháng #sức khỏe trẻ em #dinh dưỡng #vi khuẩn lợi

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