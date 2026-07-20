Sát hại bạn đi làm trầm hương bằng 7 nhát dao

TPO - Đối tượng Lê Thành Phong (SN 1961, xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa) đã đâm bạn cùng đi làm trầm hương 7 nhát, khiến nạn nhân tử vong vì cho rằng người này có lời lẽ xúc phạm mẹ mình.

Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Suối Hiệp điều tra, làm rõ đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, trưa 19/7, một người dân đi làm rẫy tại thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Hiệp phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 60 tuổi trong tình trạng đã tử vong nhiều ngày nên trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Lê Thành Phong (bìa phải) làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh nhân thân nạn nhân, rà soát các mối quan hệ và truy xét đối tượng gây án. Sau khoảng 4 giờ điều tra, lực lượng công an đã xác định Lê Thành Phong (SN 1961, trú thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Dầu) là đối tượng gây án.

Lê Thành Phong khai nhận, nạn nhân là ông P.C. (SN 1962, trú xã Suối Hiệp), bạn cùng đi làm trầm hương cùng Phong. Sáng 17/7, trong lúc cả hai ngồi uống rượu, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Cho rằng ông P.C. có lời lẽ xúc phạm mẹ mình, Phong đã dùng dao dạng lưỡi lê đâm liên tiếp 7 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.