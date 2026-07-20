Nghệ An tăng phụ cấp cán bộ cơ sở, mức cao nhất gần 23 triệu đồng/tháng

TPO - Nghệ An áp dụng mức khoán quỹ phụ cấp mới đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, bản với mức cao nhất gần 23 triệu đồng/tháng nhằm đáp ứng yêu cầu công việc sau sáp nhập đơn vị cơ sở.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại khối, xóm, thôn, bản; mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động và kinh phí hoạt động của tổ dân vận trên địa bàn tỉnh.

Theo Nghị quyết, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách gồm: bí thư chi bộ, trưởng khối (xóm, thôn, bản) và trưởng ban công tác Mặt trận.

Đối với các khối, xóm, bản có trên 1.000 hộ dân hoặc trên 700 hộ dân; địa bàn biên giới, trọng điểm quốc phòng, đặc biệt khó khăn (nhóm 1), quỹ phụ cấp được khoán bằng 9 lần mức lương cơ sở, tương đương hơn 22,7 triệu đồng/tháng. Các địa bàn còn lại (nhóm 2) được khoán 7,5 lần mức lương cơ sở, tương đương gần 19 triệu đồng/tháng.

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Theo đó, bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản ở nhóm 1 hưởng phụ cấp 3,1 lần lương cơ sở (hơn 7,8 triệu đồng/tháng), nhóm 2 hưởng 2,6 lần lương cơ sở (hơn 6,5 triệu đồng/tháng). Trưởng ban công tác Mặt trận được hưởng 2,8 lần lương cơ sở đối với nhóm 1 (hơn 7 triệu đồng/tháng) và 2,3 lần lương cơ sở đối với nhóm 2 (hơn 5,8 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ từ 0,6 đến 1,4 lần lương cơ sở đối với 7 chức danh trực tiếp tham gia hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản. Kinh phí hoạt động của tổ dân vận được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm đối với nhóm 1 và 4 triệu đồng/năm đối với nhóm 2.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An còn 2.026 khối, xóm, bản, giảm 1.771 đơn vị so với trước. Việc mở rộng quy mô quản lý và phát sinh thêm nhiều nhiệm vụ khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng đáng kể.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cho hay: “Mức hỗ trợ mới cao hơn 1 hệ số lương cơ sở so với quy định của Trung ương, nhằm tạo động lực, động viên đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị sau sáp nhập”.