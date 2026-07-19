Hết cảnh ám ảnh mang tên dốc Cun

TPO - Từng là nỗi ám ảnh của các tài xế bởi những khúc cua tay áo, một bên vách núi, một bên vực sâu, dốc Cun trên Quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ nay đã thay đổi diện mạo. Không chỉ xóa bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông, cung đường này còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, thu hút nhiều du khách dừng chân ngắm cảnh khi qua đây.
Dốc Cun dài hơn 7 km, con dốc có tới 10 khúc cua gấp, địa hình hiểm trở với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện qua lại khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Không chỉ an toàn hơn, Dốc Cun còn trở thành một trong những cung đường đẹp nhất trên quốc lộ 6. Từ trên cao nhìn xuống, con đường mềm mại ôm theo sườn núi giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây, mở ra khung cảnh hùng vĩ đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Theo lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ, từ khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, khu vực dốc Cun hầu như không còn xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, không ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào trên khu vực dốc này.