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Kinh tế

Hết cảnh ám ảnh mang tên dốc Cun

Viết Hà

TPO - Từng là nỗi ám ảnh của các tài xế bởi những khúc cua tay áo, một bên vách núi, một bên vực sâu, dốc Cun trên Quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ nay đã thay đổi diện mạo. Không chỉ xóa bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông, cung đường này còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, thu hút nhiều du khách dừng chân ngắm cảnh khi qua đây.

VIDEO: Dốc Cun từ “điểm đen” giao thông thành cung đường đẹp, an toàn.
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Đối với những người thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 6﻿, dốc Cun từng được ví như một trong những cung đường nguy hiểm nhất trên tuyến cửa ngõ lên Tây Bắc. Dốc Cun bắt đầu từ khu vực ngã ba chân dốc Cun.
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Đỉnh của dốc Cun tại ngã ba Tòng Đậu, nơi quốc lộ 6 giao cắt với quốc lộ 12B.
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Dốc Cun dài hơn 7 km, con dốc có tới 10 khúc cua gấp, địa hình hiểm trở với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Mỗi ngày, hàng nghìn lượt phương tiện qua lại khiến nơi đây luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
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Trong nhiều năm, dốc Cun được xác định là điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông trên cung đường quốc lộ 6. Dốc Cun cùng đèo Thung Khe là hai địa danh nổi tiếng bởi sự hiểm trở, đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải có kinh nghiệm và luôn tập trung cao độ.
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Để kéo giảm tai nạn giao thông, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã triển khai Dự án xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông tại dốc Cun. Dự án được khởi công từ tháng 8/2023 và hoàn thành vào giữa năm 2025. Các hạng mục như mở rộng mặt đường, xử lý các điểm sạt lở, gia cố ta-luy, xây dựng hệ thống thoát nước, bổ sung hộ lan, biển báo và sơn kẻ đường được đầu tư đồng bộ.
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Sau khi công trình hoàn thành, mọi người khi đặt chân đến dốc Cun, điều dễ nhận thấy nhất là một tuyến đường rộng rãi, thông thoáng uốn lượn theo sườn núi. Những khúc cua vốn chật hẹp, khuất tầm nhìn trước đây đã được cải tạo, giúp người điều khiển phương tiện dễ dàng quan sát và xử lý tình huống.
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Hai bên đường được gia cố chắc chắn, hệ thống hộ lan và biển cảnh báo được lắp đặt đầy đủ, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.
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Không chỉ an toàn hơn, Dốc Cun còn trở thành một trong những cung đường đẹp nhất trên quốc lộ 6. Từ trên cao nhìn xuống, con đường mềm mại ôm theo sườn núi giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây, mở ra khung cảnh hùng vĩ đặc trưng của vùng Tây Bắc.
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Ông Bùi Văn Quyền - người dân xã Cao Phong - chia sẻ rằng trước đây, mỗi lần đi qua dốc Cun ai cũng thấp thỏm vì đường hẹp, cua gấp và vực sâu. Đặc biệt vào những ngày mưa hoặc sương mù, việc lưu thông càng trở nên nguy hiểm.
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"Bây giờ đường được mở rộng, thông thoáng hơn rất nhiều. Đi qua dốc Cun cảm thấy yên tâm, thoải mái. Tuy không còn giữ nguyên vẻ hoang sơ﻿ với những vách đá dựng đứng như xưa, nhưng đổi lại là một tuyến đường hiện đại, đẹp và an toàn hơn rất nhiều", ông Quyền nói.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ, từ khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, khu vực dốc Cun hầu như không còn xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm nay, không ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn giao thông nào trên khu vực dốc này.

Viết Hà
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