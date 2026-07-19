Hết cảnh ám ảnh mang tên dốc Cun

TPO - Từng là nỗi ám ảnh của các tài xế bởi những khúc cua tay áo, một bên vách núi, một bên vực sâu, dốc Cun trên Quốc lộ 6 thuộc phường Thống Nhất, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ nay đã thay đổi diện mạo. Không chỉ xóa bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông, cung đường này còn trở thành điểm nhấn cảnh quan, thu hút nhiều du khách dừng chân ngắm cảnh khi qua đây.