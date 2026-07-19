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Càng mua vàng càng lỗ

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (19/7), giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang ở vùng 147,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao chịu khoản lỗ lên tới hơn 4 triệu đồng/lượng nếu bán ra ở thời điểm hiện tại.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng hôm qua. Cùng mức giá này được Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu áp dụng đối với vàng miếng SJC.

So với đầu tuần, giá bán vàng miếng đã giảm khoảng 1,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, khiến người mua vàng phải chịu mức thiệt hại lớn nếu giao dịch trong ngắn hạn.

Đơn cử, một nhà đầu tư mua 1 lượng vàng SJC ở mức 147,5 triệu đồng/lượng hiện chỉ có thể bán lại với giá 144,5 triệu đồng/lượng, lỗ ngay 3 triệu đồng do chênh lệch giá mua - bán. Nếu tính cả mức giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu tuần, khoản lỗ thực tế có thể lên tới hơn 4 triệu đồng/lượng.

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Nhà đầu tư mua vàng "lỗ kép" (ảnh: Như Ý).

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng suy giảm trong tuần qua. Hiện vàng nhẫn SJC và Phú Quý được giao dịch quanh mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng SJC khoảng 500.000 đồng/lượng, làm gia tăng rủi ro đối với nhà đầu tư lướt sóng.

Giới phân tích cho rằng việc giá vàng trong nước liên tục điều chỉnh trong khi biên độ mua - bán vẫn ở mức cao khiến hoạt động đầu tư ngắn hạn trở nên kém hiệu quả. Nhà đầu tư mua ở vùng giá đỉnh không chỉ chịu tác động từ biến động giá mà còn phải gánh khoản chi phí lớn do chênh lệch giá niêm yết.

Ở thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.254 đồng/USD, không đổi so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.030 - 26.440 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 26.400 - 26.420 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
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