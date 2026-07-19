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Cửa hàng bán kim cương nổi tiếng Cần Thơ đột ngột đóng cửa

Phạm Thanh

TPO - Kimberly Diamond - tiệm kim cương nổi tiếng tại Cần Thơ - đột ngột đóng cửa và dán thông báo tạm dừng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sáng 19/7, PV Tiền Phong có mặt tại tiệm bán kim cương Kimberly Diamond tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, ghi nhận cửa hàng kim cương có 2 mặt tiền, toà nhà 5 tầng đồ sộ vốn lấp lánh ánh kim cương, nay lặng lẽ, cửa đóng, then cài.

Trên cửa kính của tiệm Kimberly dán thông báo: “Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ”.

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Sáng 19/7, tiệm bán kim cương Kimberly Diamond tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ trong trạng thái cửa đóng.

Sáng cùng ngày, phóng viên đã liên hệ theo số điện thoại liên hệ của Kimberly Diamond theo công bố công khai để ghi nhận ý kiến nhưng đều không liên lạc được.

Được biết, Kimberly Diamond là một trong những thương hiệu mua bán kim cương, đá quý, trang sức nổi tiếng bậc nhất Cần Thơ. Thương hiệu này nổi tiếng từ sự lâu năm, đặc biệt trong những năm gần đây, khi sản xuất nhiều clip, video ngắn có tính giải trí cao về nghề kinh doanh kim cương, chuyện công sở đưa lên mạng xã hội. Những tiểu phẩm này thu hút nhiều người xem, có nhiều clip ngắn đạt hàng triệu lượt xem và thường xuyên viral trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, Kimberly Diamond cũng ghi nhận lượng khách tới bán lại sản phẩm tăng cao (sau khi lực lượng chức năng khởi tố vụ án buôn lậu kim cương). Bên cạnh đó, tiệm kim cương này còn bị một số khách hàng lên mạng xã hội phản ánh việc “gây khó khăn” cho khách khi muốn bán lại các sản phẩm kim cương đã mua trước đó.

Ngày 14/7, tài khoản Facebook có tích xanh “Kimberly - Diamond Jewelry” đăng thông tin gửi tới khách hàng có nội dung: “Trong thời gian vừa qua, Kimberly đã ghi nhận một số phản ánh từ khách hàng. Chúng tôi chân thành cảm ơn Quý khách đã góp ý để Kimberly nhìn nhận, rà soát và chấn chỉnh quy trình phục vụ. Do lượng khách hàng mua bán, trao đổi tăng đột biến trong thời gian ngắn, đội ngũ của chúng tôi đã có những thiếu sót trong quá trình phục vụ. Kimberly xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Quý khách hàng vì những trải nghiệm chưa trọn vẹn và cam kết sẽ không ngừng cải thiện để phục vụ tốt hơn.

Đối với những thông tin lan truyền trong thời gian qua, Kimberly đã chủ động làm việc với các bên liên quan để xử lý trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau. Đến nay, tình hình đã ổn định… Hiện tại, Kimberly vẫn mở cửa và hoạt động bình thường, sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng trong các nhu cầu mua bán, trao đổi và hậu mãi như thường lệ”.

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Thông báo đăng ngày 14/7 trên tài khoản Facebook có tích xanh “Kimberly - Diamond Jewelry”.

Sau đó, tài khoản trên tiếp tục đăng thông báo đại diện Kimberly Diamond sẽ livestream vào chiều 18/7, để cập nhật tình hình hiện tại, làm rõ một số thông tin đang được quan tâm và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Tuy nhiên, tới giờ thông báo, buổi livestream đã không diễn ra, thông báo cũng được gỡ bỏ.

Thay vào đó, Kimberly Diamond đóng cửa và dán thông báo Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng 5 ngày để xử lý việc nội bộ.

Kimberly Diamond là thương hiệu của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly, địa chỉ số 53-55-57 Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ.

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Sáng 19/7, tiệm bán kim cương Kimberly Diamond tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế, TP. Cần Thơ của đóng chặt.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, công ty có ngành nghề kinh doanh chính, như: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (vàng trang sức, mỹ nghệ, sản phẩm từ kim loại quý); sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (đồ trang sức bằng kim loại quý, đá quý, đá bán quý); bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng, bạc, đá quý, đá bán quý và kim loại quý khác…

Phạm Thanh
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