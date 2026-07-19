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Trả lương thấp hơn mức tối thiểu, doanh nghiệp bị phạt ra sao?

Phan Thiên

TPO - Người sử dụng lao động trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định có thể bị xử phạt hành chính lên tới 75 triệu đồng, đồng thời buộc phải trả đủ phần tiền lương còn thiếu và tiền lãi phát sinh cho người lao động.

Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các hành vi vi phạm về tiền lương, giờ làm việc và nhiều nghĩa vụ khác của người sử dụng lao động đều bị xử lý nghiêm.

Nghị định quy định rõ, người sử dụng lao động trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định sẽ bị xử phạt tùy theo số lượng người lao động bị vi phạm.

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Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu, doanh nghiệp bị phạt đến 75 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Cụ thể, mức phạt từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm đối với từ 1-10 người lao động; từ 30-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người lao động; từ 50-75 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Nghị định 283 cũng quy định mức xử phạt đối với người sử dụng lao động không trả lương cho người lao động trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, trong trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật.

Theo đó, mức xử phạt được áp dụng theo số lượng người lao động bị ảnh hưởng, gồm: Từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động; Từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người lao động; từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51-100 người lao động; từ 30-40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101-300 người lao động; từ 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài các hành vi nêu trên, nghị định cũng quy định mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động nếu vi phạm các quy định về xây dựng, công khai và thực hiện chính sách tiền lương.

Các hành vi bị xử phạt gồm: Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện thang lương, bảng lương, mức lao động hoặc quy chế thưởng.

Không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động; không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức.

Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (đối với nơi đã thành lập tổ chức này) khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động và quy chế thưởng.

Không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo nhưng không đúng quy định.

Không bảo đảm nguyên tắc trả lương bình đẳng, có sự phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Theo quy định, ngoài việc bị xử phạt bằng tiền, người sử dụng lao động còn phải trả đủ phần tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời thanh toán khoản tiền lãi tính trên số tiền lương trả thiếu hoặc trả chậm. Mức lãi được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026.

    Phan Thiên
    #Lao động #tiền lương #trợ cấp #người lao động #việc làm

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