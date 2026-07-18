Đồng Tháp: Cảnh tượng 'phố vàng' ở Mỹ Tho khi thương hiệu lớn đột ngột đóng cửa

TPO - Sáng 18/7, hoạt động của các cửa hàng vàng trên địa bàn Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đã ổn định sau 2 ngày biến động, do tâm lý người dân bị ảnh hưởng từ việc tiệm vàng Hồng Phúc đột ngột tạm đóng cửa. Trên "phố vàng" đường Lê Văn Duyệt, không khí có phần trầm lắng, các tiệm vàng đều mở cửa nhưng khách thưa thớt.

Sáng 18/7, ghi nhận của PV Tiền Phong, hoạt động của các cửa hàng vàng tại phường Mỹ Tho, lượng khách giao dịch không nhiều. Không còn cảnh người dân kéo nhau đi xếp hàng chờ đợi để bán vàng, hoặc bị cửa hàng vàng từ chối mua vào như 2 ngày trước sau khi tiệm vàng Hồng Phúc - một tiệm vàng lớn tại đây đột ngột tạm đóng cửa.

Trên "phố vàng" đường Lê Văn Duyệt, không khí có phần trầm lắng, các tiệm vàng đều mở cửa nhưng khách thưa thớt. Đa số khách tới các tiệm vàng để mua, không còn cảnh chen chân bán.

Chia sẻ với phóng viên, nhân viên tiệm vàng Kim Ngọc (đường Lê Văn Duyệt) cho biết, hoạt động mua bán vàng diễn ra bình thường. Tiệm mua vào tất cả các loại vàng bất kể thương hiệu nào, kể cả vàng của tiệm Hồng Phúc đã từng bán ra. Trong 2 ngày qua, lượng khách có đông hơn bình thường, nhưng sáng nay không còn mấy người tới giao dịch.

Sáng 18/7, tiệm vàng Hồng Phúc vẫn đóng cửa, chỉ duy trì bảo vệ trực.

Tại tiệm vàng Hồng Phúc trên đường Lê Lợi (phường Mỹ Tho), sáng 18/7 vẫn đóng cửa, chỉ duy trì bảo vệ trực, người dân cũng không còn tụ tập trước cửa hàng. Lực lượng tăng cường của chính quyền địa phương tới đảm bảo an ninh trật tự trong 2 ngày qua cũng đã rút về.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 16/7, Công ty TNHH Vàng đá quý Hồng Phúc (tiệm vàng Hồng Phúc) đột ngột đóng cửa. Trong thông báo dán ở cửa, tiệm vàng này lấy lý do khó khăn, tái cơ cấu, nâng cao chất lượng dịch vụ nên tạm đóng cửa một thời gian. Sau đó, thông báo được sửa lại là tạm đóng cửa trong 2 tháng (từ ngày 16/7 - 19/9/2026). Do đây là một tiệm vàng lớn, việc đột ngột đóng cửa đã ảnh hưởng tới tâm lý người giữ vàng tại địa phương, và một số khách hàng có giao dịch trước đó với tiệm vàng Hồng Phúc.

Trước nguy cơ sự việc trên gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và tình hình chung trên địa bàn, UBND phường Mỹ Tho đã chỉ đạo lực lượng liên quan nắm tình hình, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự khu vực tiệm vàng Hồng Phúc. Địa phương cũng yêu cầu Hồng Phúc phối hợp, cung cấp thông tin cho khách hàng và thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng quy định, rà soát thông tin đăng ký kinh doanh, tình trạng hoạt động của công ty.

Một số hình ảnh tiệm vàng ở Mỹ Tho sáng 18/7 do PV Tiền Phong ghi nhận:

"Phố vàng" Lê Văn Duyệt - nơi có nhiều tiệm vàng ở Mỹ Tho vắng vẻ, không còn cảnh xếp hàng chờ đến lượt giao dịch như 2 ngày trước. Ảnh: Chúc Trí.

Lác đác vài khách vào mua vàng tại tiệm Kim Ngọc trên đường Lê Văn Duyệt sáng 18/7.

Một khách hàng đến mua vàng thay vì tâm lý bán ra.

Các tiệm vàng trên địa bàn phường Mỹ Tho hoạt động bình thường, không còn cảnh xếp hàng chờ bán vàng.