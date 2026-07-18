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Đà Nẵng thu hồi 280 căn hộ để giải tỏa 3 chung cư xuống cấp

Giang Thanh

TPO - UBND TP. Đà Nẵng thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công tại 3 chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn. Các hộ dân phải bàn giao nhà trong 60 ngày và được bố trí tái định cư, hỗ trợ chỗ ở tạm.

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định thu hồi nhà ở thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa khu chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường, Thuận Phước và Hòa Minh.

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Chung cư Hòa Minh xuống cấp nghiêm trọng sau gần 30 năm sử dụng. Ảnh: Duy Quốc

Theo đó, thành phố sẽ thu hồi 280 căn hộ thuộc tài sản công để thực hiện di dời, giải tỏa theo quy định. Cụ thể, thu hồi 38 căn hộ tại chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường (phường Hòa Cường), 187 căn hộ tại chung cư Thuận Phước (phường Hải Châu), 55 căn hộ tại chung cư Hòa Minh (phường Thanh Khê).

Đây đều là những tòa chung cư xuống cấp, thuộc trường hợp phải phá dỡ do không bảo đảm an toàn để tiếp tục sử dụng theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, các hộ dân có trách nhiệm hoàn thành việc bàn giao căn hộ, di chuyển người và tài sản ra khỏi chung cư để bàn giao mặt bằng cho cơ quan quản lý.

Đối với phương án tái định cư, Đà Nẵng bố trí 2 hình thức gồm: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách.

Đến nay, có 101 hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công và 179 hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.

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Các hộ dân phải di dời được lựa chọn tiếp tục thuê hoặc mua nhà ở xã hội.

Trong thời gian chưa được bố trí nhà ở tái định cư hoặc chưa hoàn thành thủ tục mua, thuê nhà ở theo phương án đã được phê duyệt, các hộ được bố trí chỗ ở tạm tại dự án Ký túc xá phía Tây và phía Tây mở rộng (phường Hải Vân) hoặc được xem xét hỗ trợ kinh phí để tự thuê chỗ ở.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng phải gửi quyết định đến từng hộ dân, khảo sát nhu cầu và triển khai phương án bố trí chỗ ở tạm.

Đối với các hộ đăng ký tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công, đơn vị tiến hành rà soát quỹ nhà, thông báo và thực hiện bố trí cho thuê; trường hợp chưa có quỹ nhà thì hướng dẫn người dân thuê tạm tại ký túc xá hoặc thực hiện các chính sách hỗ trợ thuê nhà.

Đối với các hộ đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách, Trung tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký với chủ đầu tư và tiếp tục bố trí chỗ ở tạm trong thời gian chờ giải quyết.

Sau thời hạn 60 ngày, nếu có hộ không di dời, Trung tâm có trách nhiệm báo cáo Sở Xây dựng trình UBND thành phố xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời, đồng thời tiếp nhận, quản lý căn hộ sau khi thu hồi.

Giang Thanh
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