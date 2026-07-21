Thông tin đăng kiểm xe khách tai nạn ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong

TPO - Theo hồ sơ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe khách vừa gặp nạn khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai rạng sáng 21/7 được sản xuất năm nay, còn hạn kiểm định gần 2 năm và không bị cải tạo kết cấu. Đây là vụ tai nạn xe khách giường nằm nghiêm trọng thứ 3 trong chưa đầy một tuần.

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 21/7 trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn TP. Đồng Nai khiến 7 người tử vong, Theo hồ sơ của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe khách gặp nạn mang biển kiểm soát 50E-447.02, mang nhãn hiệu Kim Long, sản xuất tại Việt Nam năm 2026.

Theo hồ sơ đăng kiểm, phương tiện được đăng ký lần đầu ngày 28/1/2026 và còn hạn kiểm định đến ngày 27/1/2028. Xe thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Năm Lu, doanh nghiệp khai thác tuyến vận tải hành khách TPHCM - Phan Rang và ngược lại.

Xe khách được thiết kế sức chứa tối đa 24 hành khách với ghế ngồi hoặc giường nằm và không ghi nhận dấu hiệu hoán cải công năng so với thiết kế ban đầu.

Xe khách vừa gặp nạn khiến 7 người tử vong trên quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Nai rạng sáng 21/7 được sản xuất năm nay, còn hạn kiểm định gần hai năm. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 2h30 cùng ngày, xe khách do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng về TPHCM. Khi đến Km1839, đoạn qua ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, phương tiện bất ngờ lao vào dải lan can bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe bốc cháy rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Khi lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, chiếc xe gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn khiến 7 người tử vong, nhiều hành khách khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn và cháy xe đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đáng chú ý, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 liên tiếp liên quan đến xe khách giường nằm chỉ trong chưa đầy một tuần.

Trước đó, rạng sáng 17/7, một xe khách giường nằm chở đoàn khách từ Hà Tĩnh về Thái Nguyên lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), đâm gãy hộ lan rồi rơi xuống đường gom, làm 4 người tử vong và 28 người bị thương.

Đến trưa 19/7, trên quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh, hai xe khách giường nằm chạy cùng chiều va chạm khi xe phía sau đâm vào đuôi xe phía trước đang giảm tốc. Vụ tai nạn khiến một phụ xe tử vong do mắc kẹt trong cabin và ba người khác bị thương.