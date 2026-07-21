Quảng Trị: Cựu hiệu trưởng xin tặng lương hưu cho người tố giác gian lận thi tốt nghiệp

TPO - Sau khi cơ quan điều tra khởi tố hai giáo viên và làm rõ dấu hiệu gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), một cựu hiệu trưởng đã gây chú ý khi tuyên bố dành toàn bộ lương hưu tháng 8 để tặng người dũng cảm tố giác tiêu cực.

Người tố giác xứng đáng được tri ân

Liên quan vụ tiêu cực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), ông Thái Quốc Khánh (cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu) cho biết, sẽ dành toàn bộ tiền lương hưu tháng 8/2026, hơn 13,2 triệu đồng, để tặng người đã dũng cảm tố giác hành vi gian lận.

Ông Thái Quốc Khánh, cựu Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu. Ảnh: NVCC.

Trao đổi với phóng viên, ông Khánh cho rằng không phải ai chứng kiến tiêu cực cũng đủ bản lĩnh để lên tiếng. “Tôi thật sự khâm phục người đã tố giác. Trong cuộc sống, nhiều người biết sai nhưng ngại va chạm, sợ phiền phức nên chọn cách im lặng. Việc dám đứng ra phản ánh tiêu cực, góp phần làm sáng tỏ sự thật là điều rất đáng được ghi nhận và khích lệ” - ông nói.

Theo cựu hiệu trưởng, số tiền lương hưu không lớn nhưng là sự trân trọng dành cho tinh thần trách nhiệm của người tố giác. Ông cũng bày tỏ mong muốn, cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin, để họ yên tâm hợp tác trong quá trình điều tra.

Ông Thái Quốc Khánh là một nhà giáo được nhiều thế hệ học sinh tại Quảng Trị biết đến. Khi còn giữ cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thế Hiếu, vào mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, ông đều dành tiền túi tặng mỗi học sinh của trường 10.000 đồng cùng lời chúc giản dị: “Chúc các em bình tĩnh, tự tin, làm bài thật tốt và đạt nhiều điểm 10”. Hành động nhỏ nhưng giàu tính nhân văn ấy từng để lại nhiều tình cảm trong lòng học sinh và phụ huynh.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ gian lận

Vụ việc bắt nguồn từ những thông tin phản ánh trên mạng xã hội về dấu hiệu bất thường tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi đã hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh làm bài trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án nhằm làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai giáo viên Trường THPT Lê Trực gồm Trần Đức Lực, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó trưởng điểm thi và Đoàn Thị Thanh Bình, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có 9 thí sinh liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận. Nếu quá trình điều tra xác định các em vi phạm quy chế thi, kết quả thi sẽ bị hủy theo quy định.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án nhằm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Sau vụ việc tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã thống nhất chỉ đạo tổng rà soát công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý nghiêm các sai phạm nếu có.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Quảng Trị có 21.707 thí sinh dự thi tại 63 điểm thi với 949 phòng thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98,25%.