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Vụ phản ánh gian lận thi tốt nghiệp ở Cà Mau: Học sinh thừa nhận, sẽ hủy kết quả thi

Tân Lộc

TPO - Thí sinh T.T.Q, học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình làm bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau sẽ hủy kết quả đối với thí sinh trên và xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có thí sinh sử dụng điện thoại trong phòng thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, sáng 20/7, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết, đã xác minh được người đăng tải thông tin lên mạng xã hội. Người đăng tải là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ. Qua làm việc, em T.T.Q. (học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) - thí sinh bị phản ánh dùng điện thoại, đã thừa nhận có sử dụng điện thoại trong quá trình thi.

“Sở GD&ĐT sẽ tiến hành bước xử lý tiếp theo, hủy kết quả đối với thí sinh vi phạm quy chế thi, xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm theo đúng quy định, và báo cáo UBND tỉnh”, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin.

Đối với người đăng tải thông tin về sự việc trên, cơ quan chức năng địa phương xác định, người này phản ánh thông tin đúng sự thật. Tuy nhiên, phương thức đăng tải lên mạng xã hội là chưa phù hợp, nên sẽ do công an xem xét, quyết định việc xử lý.

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Thông tin thí sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán đang lan truyền mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng, một thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, đã sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán.

Theo nội dung phản ánh, nhiều thí sinh cùng phòng nhìn thấy sự việc nhưng không dám báo với cán bộ coi thi. Sau đó, có người báo với nhà trường về việc thí sinh này sử dụng điện thoại.

Theo dữ liệu điểm thi được chia sẻ trên mạng, thí sinh Q. đạt 10 điểm môn Toán, 6 điểm môn Ngữ văn, 4,1 điểm môn Vật lý và 5,85 điểm môn Hóa học. Người đăng tải nội dung cho rằng đây là điểm 10 môn Toán duy nhất của Trường THPT Hồ Thị Kỷ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, các ngành chức năng Cà Mau đã vào cuộc để xác minh. Sự việc càng thu hút sự chú ý sau khi xảy ra sai phạm quy chế thi tại Tuyên Quang.

Tân Lộc
#gian lận thi #tốt nghiệp 2026 #Cà Mau #học sinh #quy chế thi #xử lý sai phạm #điện thoại

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