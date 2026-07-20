Nhiều Thí sinh đạt điểm cao bắt đầu Xét tuyển vào ĐH Duy Tân 2026

Đại học (ĐH) Duy Tân ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy, là lựa chọn của nhiều học sinh có thành tích học tập nổi bật và đạt điểm cao trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT hàng năm. Với niềm tin vào chất lượng đào tạo cùng môi trường học tập hiện đại, nhiều em đã quyết định gửi gắm những ước mơ và hoài bão của mình tại ĐH Duy Tân cho mùa tuyển sinh năm 2026.

Nguyễn Minh Trí: Học bổng 100% từ DTU tiếp thêm động lực cho hành trình chinh phục tri thức

Đạt số điểm lên tới 27,45/30 điểm trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 cùng IELTS 7.0, nam sinh Nguyễn Minh Trí (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đã quyết định đăng ký Nguyện vọng 1 vào học ngành Quản trị Kinh doanh, Chương trình Troy tại ĐH Duy Tân. Đây là chương trình liên kết giữa ĐH Duy Tân và ĐH Troy, Mỹ mang lại cơ hội học tập theo chuẩn quốc tế cho sinh viên ngay tại Đà Nẵng.

Tìm hiểu kỹ lưỡng về môi trường học tập ở DTU, Minh Trí (27,45 điểm) lựa chọn DTU cho hành trình học tập đại học

Nhận thức từ sớm rằng tiếng Anh sẽ là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội cho tương lai, Minh Trí đã lựa chọn theo học lớp chuyên Anh ngay từ bậc THPT. May mắn được đồng hành cùng những thầy cô giàu tâm huyết và luôn truyền cảm hứng, việc học ngoại ngữ với Trí không còn là áp lực mà dần trở thành niềm yêu thích. Nhờ nền tảng kiến thức vững chắc cùng sự kiên trì rèn luyện, Trí đạt IELTS 7.0, tạo lợi thế đáng kể trong học tập cũng như trên hành trình chinh phục trường đại học mơ ước.

Trước khi đăng ký nguyện vọng, Minh Trí đã dành thời gian tìm hiểu khá kỹ các thông tin về ngành học cũng như đã trực tiếp đến ĐH Duy Tân để tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu chương trình đào tạo và lắng nghe những chia sẻ từ giảng viên, sinh viên DTU.

“Điều khiến em ấn tượng đầu tiên là khuôn viên và cơ sở vật chất của DTU rất hiện đại, từ phòng học, thư viện đến các không gian dành cho sinh viên học tập và sinh hoạt. Em cảm nhận được môi trường nơi đây năng động, cởi mở và rất phù hợp với những bạn trẻ luôn mong muốn phát triển bản thân. Đặc biệt, Chương trình Troy tại ĐH Duy Tân mang đến nhiều lợi thế khi được đồng điều hành bởi ĐH Troy (Mỹ), giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo, kiến thức và phương pháp học tập theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi tìm hiểu về đội ngũ giảng viên, nội dung chương trình học cũng như những cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, em càng tin tưởng rằng đây là lựa chọn phù hợp với định hướng tương lai của bản thân.”

Đạt 27,45/30 điểm, Minh Trí sẽ nhận được suất Học bổng Toàn phần 100% ngành Quản trị Kinh doanh, Chương trình Troy tại ĐH Duy Tân. Đây là sự khích lệ lớn từ ĐH Duy Tân để Minh Trí tiếp tục chinh phục tri thức, phát triển bản thân trong một môi trường học thuật quốc tế và từng bước hiện thực hóa những mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai.

Lại Thị Minh Trang: Chọn ĐH Duy Tân vì đam mê Truyền thông Số

Chọn tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), Minh Trang đã xuất sắc đạt 26,25/30 điểm trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, trong đó môn Địa lý đạt tới 9,5 điểm. Đây là mức điểm không dễ đạt được, đặc biệt trong bối cảnh kỳ thi THPT năm nay đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững vàng cùng khả năng tư duy, vận dụng linh hoạt vào thực tế.

Trong 3 môn học này, Địa lý là môn Minh Trang yêu thích và học tốt nhất. Với Trang, Địa lý không phải là những con số hay các bản đồ khô khan mà là cả một thế giới gần gũi với đời sống hằng ngày - từ thời tiết, địa hình cho đến thiên nhiên, khoáng sản cho đến địa kinh tế, địa chính trị. Mỗi bài học Địa lý giống như một lời giải thích cho những điều Trang vẫn quan sát thấy hàng ngày xung quanh mình và chính điều đó khiến cô học trò nhỏ càng học càng thấy cuốn hút, tò mò muốn tìm hiểu thêm.

Cô gái nhỏ đầy tự tin cho một hành trình học tập nhiều cảm hứng sắp tới ở ĐH Duy Tân

Sự kiên trì và nỗ lực trong học tập đã giúp Minh Trang đạt được điểm số ấn tượng khi hái được “trái ngọt” sau 12 năm đèn sách chăm chỉ: “Khi biết mình đủ điều kiện nhận Học bổng Toàn phần 100% của ĐH Duy Tân, cảm xúc trong em như vỡ oà, xen vào giữa niềm hạnh phúc và sự bất ngờ khôn tả trước thành quả đạt được. Cả gia đình đều rất vui, mẹ còn động viên và dặn dò em cố gắng học tập tốt để duy trì được suất học bổng quý giá này trong suốt quá trình học Đại học.”

Với tính cách khá năng động cùng niềm yêu thích quay phim, chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, Minh Trang đã quyết định theo học ngành Truyền thông Đa Phương tiện để theo đuổi đam mê. Sau khi tìm hiểu một số trường đại học đào tạo ngành này, Minh Trang đã bị thu hút bởi cơ sở vật chất hiện đại cùng môi trường học tập năng động của ĐH Duy Tân, từ đó quyết định chọn đây là nơi chắp cánh cho ước mơ của bản thân. Hơn thế nữa, Minh Trang rất vững tin khi có nhiều bạn học cùng cấp 3 cũng đã lựa chọn ĐH Duy Tân làm bến đỗ, sẽ cùng nắm tay nhau qua thời đại học để chinh phục những ước mơ lớn ở tương lai.

“Nhiều bộ phim của các anh chị sinh viên DTU đã đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế khiến em vô cùng ngưỡng mộ. Em mong có nhiều cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, được thử sức ở những sân chơi sáng tạo trong nước và quốc tế để từng bước hoàn thiện bản thân và biến đam mê làm nội dung trên các nền tảng số của mình thành một nghề nghiệp thực thụ trong tương lai.”, Minh Trang chia sẻ.

Sở hữu điểm thi THPT và thành tích học tập phổ thông nổi bật, với tinh thần học tập chủ động và định hướng rõ ràng với lĩnh vực Truyền thông Số, hành trình 4 năm học tiếp theo của Trang ở ĐH Duy Tân sẽ là bước đệm quan trọng để em phát triển năng lực, tích lũy kinh nghiệm và từng bước hiện thực hóa ước mơ trở thành một nhà sáng tạo nội dung trong tương lai.