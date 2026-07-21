Điều gì giúp The IELTS Workshop trở thành lựa chọn của hàng nghìn học viên IELTS?

Sau hơn 10 năm đồng hành cùng người học với 18 cơ sở được trải khắp trên toàn quốc, The IELTS Workshop đã và đang trở thành điểm đến uy tín của hàng ngàn học viên trong hành trình chinh phục IELTS. Điều gì đã giúp trung tâm duy trì sức hút và tạo dựng niềm tin trong một thập kỷ qua?

Đội ngũ giáo viên chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm

Trong quá trình hoạt động, The IELTS Workshop (TIW) luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng nhằm mang đến môi trường học tập hiệu quả. Được thành lập bởi thầy Đặng Trần Tùng – một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt IELTS 9.0, TIW sở hữu đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm giảng dạy.

TIW là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam quy tụ 3 giáo viên 9.0 IELTS

Hiện nay, 100% ngũ giáo viên tại TIW đều là cử nhân, thạc sĩ giàu kinh nghiệm giảng dạy, đạt IELTS 8.0+ và sở hữu các chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế uy tín như CELTA ( Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn) và TESOL (Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm quốc tế về phương pháp giảng dạy tiếng Anh dành cho giáo viên).

Song song với đó, đội ngũ trợ giảng cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng với trình độ tiếng Anh đạt 7.0+ IELTS, luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học.

Mô hình học tập LEARN - INQUIRE - MASTER phù hợp với người Việt

Được phát triển bởi đội ngũ giáo viên 9.0+ tại The IELTS Workshop, L.I.M Framework là mô hình học tập dựa trên các nguyên tắc khoa học về giáo dục và tâm lý học, được thiết kế để phù hợp với cách học của người Việt.

Thay vì chỉ tập trung vào các mẹo làm bài hay ghi nhớ kiến thức một cách máy móc, L.I.M hướng đến việc giúp học viên hiểu bản chất của ngôn ngữ thông qua ba giai đoạn: Learn - Inquire - Master.

● LEARN: Học viên được xây dựng nền tảng kiến thức, nắm rõ tiêu chí chấm điểm và cách tư duy để giải quyết từng dạng bài.

● INQUIRE: Khuyến khích người học chủ động thảo luận, phân tích lỗi sai, tự phản tư và tiếp nhận phản hồi từ giáo viên để liên tục cải thiện.

● MASTER: Học viên sẽ luyện tập có định hướng nhằm hình thành phản xạ, vận dụng kiến thức linh hoạt vào nhiều dạng đề.

Thông qua mô hình học tập này, TIW không chỉ mong muốn giúp học viên đạt được band điểm IELTS cao mà còn xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc và lâu dài. Đây cũng chính là định hướng đào tạo xuyên suốt trong nhiều năm qua để học viên có thể làm chủ ngôn ngữ nhanh chóng, hiệu quả.

Lộ trình học tập được thiết kế đa dạng theo từng trình độ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên, The IELTS Workshop xây dựng lộ trình IELTS theo từng trình độ, cụ thể như sau:

● Khóa Freshman (0 - 2.5+): Khóa dành cho học viên mới bắt đầu học IELTS hoặc người mất gốc giúp củng cố ngữ pháp, phát âm chuẩn IPA và xây dựng nền tảng từ vựng.

● Sophomore & Junior (2.5 - 4.5+): Giúp học viên làm quen với cấu trúc đề thi IELTS, phát triển toàn diện cả 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking cùng các dạng bài thường gặp.

● Pre-senior & Senior (4.5 - 6.5+): Nắm vững yêu cầu đề bài và tiêu chí chấm điểm để xây dựng bài nói và bài viết mạch lạc, logic. Thành thạo kỹ thuật xử lý mọi dạng bài trong Speaking và Writing, hướng tới mục tiêu IELTS 6.5+.

● Khóa Master (6.0 - 7.5+): Tập trung phát triển kỹ năng Speaking và Writing, giúp học viên luyện đề chuyên sâu, chữa bài và hoàn thiện tư duy triển khai nội dung.

Lộ trình học tập được thiết kế theo từng trình độ của người học

Ngoài ra, TIW còn có các khóa học chuyên biệt như Intensive dành cho học viên ôn luyện cấp tốc và các lớp Bổ trợ chuyên sâu. Đặc biệt, học viên sẽ được test trình độ IELTS miễn phí để có thể lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu của bản thân.

Nhiều học viên đạt điểm cao sau khi tham gia học IELTS tại The IELTS Workshop

Trong suốt quá trình hoạt động, TIW đã giúp hơn 150 bạn đạt 8.0 - 8.5 IELTS và hơn 50.000 học viên đạt mục tiêu đầu ra 6.5+ IELTS. Đây cũng là minh chứng cho thấy chất lượng giảng dạy hiệu quả của trung tâm.

Nhiều học sinh đạt điểm IELTS vượt mức mong đợi sau khi học tại TIW

Nhờ những phương pháp học tập phù hợp, bạn Nguyễn Ngọc Linh, Trường THPT Trần Phú đã đạt 7.0 IELTS. Bạn chia sẻ: “Đối với kỹ năng Writing, trước khi đến với TIW, em chỉ biết áp template vào bài và dễ hoảng khi gặp đề lạ. Sau khoá Senior tại TIW, em đã có thể viết 1 cách thoải mái, dễ dàng hơn, biết phân tích đề bài, lập ra outline và viết có hệ thống nhưng không cứng nhắc. Nếu không có TIW thì em đã không thể tự mình đạt tới điểm số này. Em rất cảm ơn những anh chị TA và giáo viên Hồng Linh đã đồng hành cùng em.”

Bằng sự tận tâm và nhiệt huyết, The IELTS Workshop không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng học viên trên hành trình chinh phục tiếng Anh, từ đó mở ra những cơ hội phát triển mới trong tương lai.