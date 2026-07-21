Xe khách dừng bên quốc lộ bị xe cùng chiều tông trúng, nhiều người nhập viện

TPO - Một xe khách vừa rẽ phải vào lề quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) thì bất ngờ bị xe khách khác chạy cùng chiều tông từ phía sau. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng.

Ngày 21/7, lãnh đạo UBND xã An Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa hai xe khách tại khu vực nút giao giữa quốc lộ 1A và đường N2, khiến nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, xe khách mang BKS 37H-072.xx lưu thông theo hướng Hà Nội - Vinh. Khi đến khu vực nút giao với đường N2, tài xế bật tín hiệu xin đường, cho xe rẽ vào lề phải và dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ít phút sau, một xe khách khác chạy cùng chiều từ phía sau bất ngờ lao tới tông mạnh vào đuôi xe đang dừng.

Trên xe khách BKS 37H-072.xx có khá nhiều hành khách nhưng may mắn không có ai bị thương, chủ yếu bị hoảng loạn sau cú va chạm. Trong khi đó, những người trên xe khách phía sau bị ảnh hưởng nặng hơn.

Lực lượng y tế nhanh chóng có mặt để sơ cứu các nạn nhân. Có 3 người được chuyển đến các bệnh viện tại TP Vinh điều trị, gồm N.T.P.A (SN 2005), Đ.V.L (SN 1980) và H.T.H (SN 1991). Trong đó, 2 nạn nhân bị thương nặng, số còn lại bị xây xước, chấn thương phần mềm.

Theo người dân địa phương, nhiều hành khách trên xe gặp nạn vừa từ nước ngoài trở về, sau khi xuống sân bay đang trên đường về quê thì không may xảy ra tai nạn.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.