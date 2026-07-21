Chọn cán bộ có đức, có tài để thực hiện thành công 4 bước chuyển chiến lược

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu "các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược" là “rất đúng và rất trúng”, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển của đất nước.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung quan trọng.



4 bước chuyển chiến lược “rất đúng và rất trúng”

Trong bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng, các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược: Thứ nhất: nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và chất lượng vận hành của Đảng và bộ máy Nhà nước; Thứ hai: quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; Thứ ba: xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người; Thứ tư: chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước".

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập đến 4 bước chuyển chiến lược là “rất đúng và rất trúng”.

“4 bước chuyển chiến lược là vô cùng quan trọng, đảm bảo cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng”, ông Lý nêu quan điểm.

Phân tích thêm, PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh vấn đề về công tác cán bộ: “Phải có cán bộ có đức, có tài thực sự thì mới đưa được 4 bước chuyển chiến lược đến thành công. Bởi thế, Trung ương đặt vấn đề về nâng cao chất lượng cán bộ trong giai đoạn hiện nay là lựa chọn đúng”.

Theo ông Lý, cần không ngừng bổ sung và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn của Việt Nam, đồng thời tham khảo, học hỏi những kinh nghiệm hay của thế giới, tiếp thu tinh hoa phát triển của nhân loại, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, mô hình phát triển là rất quan trọng, PGS.TS Lê Quốc Lý đồng thời lưu ý rằng, để hiện thực hoá mục tiêu phát triển, phải có thể chế phù hợp đi kèm, phải có “luật chơi, cách chơi, người chơi” phù hợp.

“Chúng ta đã vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để phát triển hiệu quả trong thời gian tới, cần có cán bộ giỏi, cần số hoá nhanh, cần thủ tục ít, nhanh, gọn, cần phân cấp, ủy quyền rõ ràng, thưởng phạt phân minh và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phải lấy kết quả cuối cùng để đánh giá hiệu quả. Phường xã nào phát triển tốt thì được hỗ trợ thêm, cán bộ lãnh đạo được khen thưởng. Phường xã nào kém phát triển thì xem xét lại công tác cán bộ, đảm bảo cơ chế không bao cấp”, PGS.TS Lê Quốc Lý nêu.

Không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng

Ông Lê Quốc Lý cũng bày tỏ tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng: Phát triển phải làm cho quy mô nền kinh tế lớn hơn, xã hội tốt đẹp hơn, con người phát triển toàn diện hơn, cộng đồng gắn kết và niềm tin được củng cố.

“Không để giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức, tình người; không để tăng trưởng làm gia tăng bất bình đẳng hoặc đẩy người yếu thế ra bên lề. Phải lấy con người làm trung tâm, văn hóa làm nền tảng, pháp luật và kỷ cương làm trụ cột; kết hợp pháp trị với đức trị, quyền với trách nhiệm. Thước đo cuối cùng là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của Nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu.

Theo PGS.TS Lê Quốc Lý, “đây là vấn đề lớn và khó, nhưng vô cùng quan trọng và cấp bách”. Để một đất nước giàu mạnh thì GDP phải tăng lên, GDP bình quân đầu người phải cao lên. Đây là yếu tố vật chất đầu tiên. Nhưng đi liền với điều này không thể không quan tâm vấn đề văn hóa, đạo đức, xã hội, bảo vệ môi trường bởi đây là các trụ cột của phát triển bền vững.

PGS.TS Lê Quốc Lý. Ảnh: PV.

“Do vậy, song song tăng trưởng kinh tế cao cần quan tâm mạnh mẽ phát triển văn hóa, đạo đức, giáo dục và bảo vệ môi trường, không được sao nhãng. Hơn nữa, khuyến khích phát triển kinh tế cần quan tâm đến con người, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phải làm cho người giàu giàu hơn, người khá thành giàu, người trung bình thành khá, và người nghèo thành trung bình. Phải phát triển mạnh các quỹ an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, các dịch vụ đào tạo, giáo dục, các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, trẻ em. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế tôn vinh, khen thưởng tấm gương người tốt, việc tốt, bài trừ dần những điều xấu, kẻ xấu, tăng cường kỷ cương, phép nước”, PGS.TS Lê Quốc Lý nêu.

PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, phải gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời, nghiên cứu, phát huy các giá trị văn hóa, hình thành công nghiệp văn hóa, biến giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nuôi sống con người cả về vật chất và tinh thần.

“Phải biến các giá trị văn hóa thành nguồn lực, thành tiền, chứ không phải chỉ duy trì như một giá trị vô hình”, PGS.TS Lê Quốc Lý bày tỏ.